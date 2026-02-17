Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Kota News: JEE Mains सीजन-1 के वो जुड़वा भाई, जिनको मिले बराबर नंबर

Kota News: JEE MAIN सीजन-1 परीक्षा में कोटा में पढ़ने वाले ट्विंस ब्रदर ने एक जैसे नंबर हासिल किए. यह दोनों भाई उड़ीसा के भुवनेश्वर निवासी माहरूफ और मसरूर अहमद खान है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Feb 17, 2026, 04:41 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 04:41 PM IST

Trending Photos

क्या आपने देखी है? 3500 सीढ़ियों वाली अद्भुत बावड़ी, खूबसूरती देख रह जाएंगे हैरान
5 Photos
rajasthan place to visit

क्या आपने देखी है? 3500 सीढ़ियों वाली अद्भुत बावड़ी, खूबसूरती देख रह जाएंगे हैरान

Photos: चित्तौड़गढ़ में शनि धाम आली में मासिक भंडार खुले, 18.74 लाख रुपये से अधिक की भेंट राशि प्राप्त
7 Photos
Chittorgarh News

Photos: चित्तौड़गढ़ में शनि धाम आली में मासिक भंडार खुले, 18.74 लाख रुपये से अधिक की भेंट राशि प्राप्त

जल जीवन मिशन घोटाले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, किसी के उदयपुर के फाइव स्टार होटल से तो किसी को रेलवे स्टेशन से किया अरेस्ट
7 Photos
Jal Jeevan Mission Scam

जल जीवन मिशन घोटाले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, किसी के उदयपुर के फाइव स्टार होटल से तो किसी को रेलवे स्टेशन से किया अरेस्ट

कोटा में मौसम का डबल अटैक, बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले! पढ़ें आज की वेदर रिपोर्ट
7 Photos
kota weather update

कोटा में मौसम का डबल अटैक, बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले! पढ़ें आज की वेदर रिपोर्ट

Kota News: JEE Mains सीजन-1 के वो जुड़वा भाई, जिनको मिले बराबर नंबर

Kota News: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देर रात को JEE Mains सीजन-1 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया. इस परीक्षा परिणाम में एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला, जहां पर कोटा में पढ़ने वाले दो छात्रों के एक जैसे ही अंक आए हैं. यह दोनों छात्र आपस में ट्विंस ब्रदर है.

JEE MAIN सीजन-1 परीक्षा का परिणाम 16 फरवरी देर शाम को घोषित किए गए, जिसमें कोटा में पढ़ने वाले ट्विंस ब्रदर ने एक जैसे नंबर हासिल किए. इन दोनों ने स्कूलिंग भी एक साथ की और अब करियर बनाने के लिए भी एक साथ ही कोटा आए.

भुवनेश्वर के हैं रहने वाले

दोनों भाइयों ने एक साथ पढ़ाई करते हुए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में एक समान स्कोर हासिल किया है. यह दोनों भाई उड़ीसा के भुवनेश्वर निवासी माहरूफ और मसरूर अहमद खान है.

मां हैं गाइनेकोलॉजिस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मां डॉ.जीनत बेगम जो ओडिशा में राजकीय सेवा में गाइनेकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने बच्चों का करियर बनाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और 3 साल से बच्चों के साथ कोटा में ही रह रही है. दोनों भाइयों ने बताया कि कभी भी एक-दूसरे को कोई परेशानी नहीं आने दी. स्कूल की पढ़ाई से लेकर यहां तक दोनों ने एक दूसरे की पूरी मदद की है.

दोनों की स्टडी स्ट्रेटेजी एवं टाइमटेबल भी एक जैसा

इन दोनों का जन्म 7 मई 2008 को हुआ और दोनों ने एक ही एक ही स्कूल में पढ़ाई की. फिर दोनों ने साथ में जेईई एडवांस्ड क्रेक करने की ठानी. इसके लिए दोनों कोटा आए और दोनों ने एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और दोनों एक ही क्लास में बैठते थे.
दोनों की स्टडी स्ट्रेटेजी एवं टाइमटेबल भी एक जैसा रहता था. दोनों साथ पढ़ते है, साथ खेलते हैं और हर टेस्ट में एक-दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं.

30 गोल्ड मेडल

दोनों भाई शुरुआत से पढ़ाई में होशियार हैं. महरूफ ने 10वीं कक्षा में 95.2 प्रतिशत जबकि मसरूर ने 97.2 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. वहीं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड्स में भी दोनों भाई करीब 30 गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं.

Report- Rajendra sharma
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं kota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news