Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान SI परीक्षा 2021 रद्द, सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? खर्रा ने दिया बड़ा बयान

Kota News: राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा है. इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि सरकार फैसले की समीक्षा कर रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 30, 2025, 18:23 IST | Updated: Aug 30, 2025, 18:23 IST

Trending Photos

राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू! इन 30 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू! इन 30 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

घर पर आसान स्टेप्स में बनाएं राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको भाएगी यह डिश
7 Photos
Rajasthani food

घर पर आसान स्टेप्स में बनाएं राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको भाएगी यह डिश

क्या आप जानते हैं बाबर के पूर्वजों का नाम, जिनसे थर्र-थर्र कांपती थी पूरी दुनिया!
7 Photos
Mughal

क्या आप जानते हैं बाबर के पूर्वजों का नाम, जिनसे थर्र-थर्र कांपती थी पूरी दुनिया!

राजस्थान की ये लजीज डिश, सिर्फ एक निवाला और आप बन जाएंगे इसके फैन!
8 Photos
rajasthan food

राजस्थान की ये लजीज डिश, सिर्फ एक निवाला और आप बन जाएंगे इसके फैन!

राजस्थान SI परीक्षा 2021 रद्द, सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? खर्रा ने दिया बड़ा बयान

Kota News: राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किए जाने के बाद से ही प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है. इस फैसले के बाद राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर प्रदेश भर के लाखों अभ्यर्थियों और राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई हैं. इसी बीच, नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सरकार के रुख को स्पष्ट किया है.

सरकार कर रही है कानूनी समीक्षा
कोटा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले की गहन समीक्षा कर रही है. उन्होंने कहा कि अभी सरकार फैसले के सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की जांच कर रही है. समीक्षा पूरी होने के बाद जो भी आवश्यक और उचित कदम होगा, वह राजस्थान की सरकार उठाएगी.'उनके इस बयान से स्पष्ट होता है कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती और फूंक-फूंक कर कदम रख रही है.

सरकार पर बढ़ा दबाव
मंत्री का यह बयान उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो इस भर्ती परीक्षा से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. सरकार का यह संयमित रुख संकेत देता है कि वह कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह के परिणामों को ध्यान में रखकर ही कोई अंतिम निर्णय लेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

युवाओं का भविष्य
इस फैसले को लेकर राजनीतिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा है, और विपक्ष सरकार से जल्द से जल्द अपना रुख साफ करने की मांग कर रहा है. फिलहाल, सबकी निगाहें सरकार की समीक्षा रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा असर कई युवाओं के भविष्य पर पड़ने वाला है. सरकार का अगला कदम ही इस मामले की दिशा तय करेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news