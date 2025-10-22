Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Kota News: खांसी की सिरप पीने से बिगड़ी महिला की तबियत, इलाज के दौरान हुई मौत

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के अनंतपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की खांसी की सिरप पीने से मौत का मामला सामने आया. फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 22, 2025, 05:01 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 72 घंटे में इन जिलों में बारिश की चेतावनी!
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 72 घंटे में इन जिलों में बारिश की चेतावनी!

राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, घर-घर और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़!
7 Photos
goverdhan pooja

राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, घर-घर और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़!

अलवर का MBBS छात्र रूस में लापता, नदी किनारे मिले कपड़े, परिवार में हड़कंप
5 Photos
alwar news

अलवर का MBBS छात्र रूस में लापता, नदी किनारे मिले कपड़े, परिवार में हड़कंप

गलती से बन गयी गुलाब जामुन की सब्जी, अब बनते ही खत्म
5 Photos
Rajasthan famous dish

गलती से बन गयी गुलाब जामुन की सब्जी, अब बनते ही खत्म

Kota News: खांसी की सिरप पीने से बिगड़ी महिला की तबियत, इलाज के दौरान हुई मौत

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के अजय आहूजा नगर में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला कमला देवी के बेटे ने आरोप लगाया है कि मां को खांसी-जुकाम के बाद कफ सिरप पीने से तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

बेटे ने बताया कि उसकी मां दीपावली की साफ-सफाई में व्यस्त थी. इसी दौरान उन्हें सर्दी-जुकाम हो गया. मां की तबीयत खराब होने पर रंगबाड़ी क्षेत्र के नागर मेडिकल स्टोर से कफ सिरप मंगवाया.

सिरप के दो ढक्कन लेने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगी. उन्हें तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने कुछ जांचें की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डॉक्टरों के अनुसार, महिला की हृदय गति बहुत कम थी. इलाज शुरू किया गया, लेकिन देर रात उपचार के दौरान कमला देवी की मौत हो गई. मामले की सूचना पर अनंतपुरा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची.

अंनतपुरा थाने के एसआई रोहित कुमार ने बताया कि महिला की डेड बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्ट कराया गया है ताकि संदेह दूर किया जा सके. साथ ही घरवालों के बयान लिए गए. ऐसे में जब महिला की पोस्टमार्ट रिपोर्ट आएगी तब आगे की कार्रवाई होगी.

जानकारी के अनुसार, अनंतपुरा थाना इलाके के अजय आहूजा नगर की 57 वर्षीय कमला देवी अपने घर पर दिवाली की साफ-सफाई कर रही थीं. इसी दौरान उसे खांसी जुकाम हो गया. खांसी होने पर उसके बेटे ने किसी मेडिकल स्टोर से कफ सिरप लाकर दी, जिसकों पीने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news