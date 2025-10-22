Kota News: खांसी की सिरप पीने से बिगड़ी महिला की तबियत, इलाज के दौरान हुई मौत

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के अजय आहूजा नगर में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला कमला देवी के बेटे ने आरोप लगाया है कि मां को खांसी-जुकाम के बाद कफ सिरप पीने से तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

बेटे ने बताया कि उसकी मां दीपावली की साफ-सफाई में व्यस्त थी. इसी दौरान उन्हें सर्दी-जुकाम हो गया. मां की तबीयत खराब होने पर रंगबाड़ी क्षेत्र के नागर मेडिकल स्टोर से कफ सिरप मंगवाया.

सिरप के दो ढक्कन लेने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगी. उन्हें तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने कुछ जांचें की.

डॉक्टरों के अनुसार, महिला की हृदय गति बहुत कम थी. इलाज शुरू किया गया, लेकिन देर रात उपचार के दौरान कमला देवी की मौत हो गई. मामले की सूचना पर अनंतपुरा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची.

अंनतपुरा थाने के एसआई रोहित कुमार ने बताया कि महिला की डेड बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्ट कराया गया है ताकि संदेह दूर किया जा सके. साथ ही घरवालों के बयान लिए गए. ऐसे में जब महिला की पोस्टमार्ट रिपोर्ट आएगी तब आगे की कार्रवाई होगी.

जानकारी के अनुसार, अनंतपुरा थाना इलाके के अजय आहूजा नगर की 57 वर्षीय कमला देवी अपने घर पर दिवाली की साफ-सफाई कर रही थीं. इसी दौरान उसे खांसी जुकाम हो गया. खांसी होने पर उसके बेटे ने किसी मेडिकल स्टोर से कफ सिरप लाकर दी, जिसकों पीने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई.



