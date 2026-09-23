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Kota News: पुलिस स्टेशन के बाहर दो बहनों ने दी जान देने की कोशिश, एक-दूसरे से करना चाहती हैं शादी

कोटा ग्रामीण क्षेत्र में मंगलवार शाम दो बालिग युवतियों ने थाने के बाहर कथित तौर पर जहर खा लिया. दोनों रिश्ते में मौसेरी बहन हैं और एक-दूसरे से प्यार करने और शादी कर साथ रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं था. करीब पांच महीने पहले दोनों घर छोड़कर सवाई माधोपुर चली गई थीं.   

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 23, 2026, 08:59 PM IST | Updated:Sep 23, 2026, 08:59 PM IST
Kota News: पुलिस स्टेशन के बाहर दो बहनों ने दी जान देने की कोशिश, एक-दूसरे से करना चाहती हैं शादी
Image Credit: AI Generated

Kota News: राजस्थान के कोटा में दो युवतियो ने एक थाने के बाहर जहर खा लिया. दोनों आपस में प्रेम करती हैं और शादी करना चाहती हैं.नयह मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि दोनों युवतियां रिश्ते में दूरी की बहने बताई जा रही हैं.

प्यार और शादी करना चाहती थीं दोनों युवतियां
दोनों का कहना था कि वे एक-दूसरे से प्यार करती हैं और शादी करना चाहती हैं लेकिन परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था. करीब पांच महीने पहले दोनों घर छोड़कर सवाई माधोपुर चली गई थीं. वहां किराए का कमरा लिया और काम करने लगीं. परिवार ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. जिस पर अब वो दोनों खुद थाने पहुंचीं और परिवार को भी बुलाया गया.

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बयान के बाद पुलिस ने दोनों को भेजा वापस
बयान हुए और दोनों बालिग थीं, इसलिए पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया. वहीं, कुछ देर बाद दोनों फिर थाने के बाहर पहुंचीं और जहर खा लिया. देखते ही देखते अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने दोनों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.

दोनों युवतियां रिश्ते में हैं बहन
यह मामला ग्रामीण क्षेत्र में मंगलवार शाम का है, जहां थाने के बाहर दो युवतियों से जहर खा लिया. दोनों युवतियां रिश्ते में मौसेरी बहन हैं और बालिग बताई जा रही हैं. पुलिस के मुतबाकि, दोनों लगभग पांच महीने पहले घर छोड़कर सवाई माधोपुर चली गई थीं. वहां दोनों किराए का कमरा लेकर
लेकर रह रही थीं और काम भी कर रही थीं.

पांच महीने से रह रही थीं सवाई माधोपुर
मंगलवार शाम दोनों युवतियां खुद थाने पहुंचीं और इसके बाद पुलिस ने उनके परिवार को भी थाने बुलाया. पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए. युवतियों ने पुलिस को बताया कि वे एक-दूसरे से प्यार करती हैं और साथ रहना चाहती हैं. दोनों ने शादी करने की इच्छा भी जताई थी. परिजनों को दोनों का साथ रहना मंजूर नहीं था. इसी वजह से दोनों पहले घर छोड़कर चली गई थीं. उनके परिजनों ने इस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी.

अस्पताल में इलाज जारी
थानाधिकारी के मुताबिक, कुछ देर बाद दोनों दोबारा थाने पहुंचीं और कथित तौर पर जहर खा लिया. जहर खाने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोशी की हालत में पहुंच गईं. पुलिस ने दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल दोनों युवतियों ने जहर क्यों खाया और घटना के पीछे की परिस्थितियां क्या थीं, इसे लेकर जांच जारी है.

Report- Samkit Jain

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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