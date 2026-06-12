/कोटा में NH-27 पर भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े डंपर में घुसा बल्कर, चालक की मौके पर मौत

Kota Accident News: कोटा के सीमलिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-27 पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. रात करीब 2:30 बजे गिट्टी से भरे एक डंपर में पीछे से आ रहा तेज रफ्तार बल्कर घुस गया. हादसे में बल्कर चालक की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना भौंरा पुलिया के पास हुई, जहां डंपर को सड़क पर खड़ा छोड़ दिया गया था.

बल्कर चालक केबिन में बुरी तरह फंसा

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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बल्कर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया. सूचना मिलने पर पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे. चालक को बाहर निकालने के लिए क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद ली गई. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शव को केबिन से बाहर निकाला जा सका.

टोंक निवासी चालक की हुई पहचान

सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह के अनुसार, हादसे में टोंक जिले के डिग्गी मालपुरा के चौसला निवासी 35 वर्षीय कमलेश बुनकर पुत्र श्योप्रताप सिंह की मौत हुई है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है.

अज्ञात डंपर चालक की तलाश शुरू

पुलिस जांच में सामने आया कि डंपर बारां से कोटा की ओर गिट्टी भरकर आ रहा था. भौंरा पुलिया के पास चालक वाहन को सड़क पर छोड़कर चला गया. इसी दौरान पीछे से राख से भरा बल्कर अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गया.

पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. डंपर को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि डंपर सड़क पर किन परिस्थितियों में खड़ा किया गया था.

हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम

दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे-27 पर यातायात प्रभावित हो गया. काफी देर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही. ट्रैफिक को एक लेन से निकाला गया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद यातायात सामान्य हो सका.

थानाधिकारी नंद सिंह ने कहा कि नेशनल हाईवे पर इस तरह भारी वाहन खड़ा कर छोड़ना पूरी तरह गैरकानूनी है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और डंपर चालक का पता लगाने के प्रयास जारी हैं.