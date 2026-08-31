/कोटा निकाय चुनाव में बगावत और खींचतान का डर, बीजेपी-कांग्रेस ने रोकी आधिकारिक लिस्ट

Kota Nikay Chunav : ​कोटा नगर निगम चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में घमासान चरम पर पहुंच गया है. बगावत के अंदेशे और अंदरूनी गुटबाजी के चलते रविवार देर रात तक दोनों पार्टियों में से किसी ने भी अपनी अधिकृत प्रत्याशी सूची सार्वजनिक नहीं की. इसके बजाय रणनीति बदलते हुए दोनों दलों के आलाकमान ने चयनित उम्मीदवारों को फोन कर गुप्त रूप से सूचित किया है और सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन सीधे पर्चा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

​भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटने से उत्पन्न होने वाले संभावित जनाक्रोश और बगावत को रोकने के लिए शीर्ष नेतृत्व को विशेष कसरत करनी पड़ी. कोटा जिला कार्यालय में रविवार को उन सभी कार्यकर्ताओं और दावेदारों को जुटाया गया, जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी. इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद कर उन्हें आश्वस्त किया.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया कार्यकर्ताओं से संवाद

​मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि किन्हीं राजनीतिक कारणों से अगर किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को निकाय चुनाव का टिकट नहीं मिल पाता है, तो भी उनका पूरा मान-सम्मान बरकरार रखा जाएगा. उन्होंने ध्यान दिलाया कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, इसलिए कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों और अन्य समायोजनों में अवसर दिए जाएंगे. हालांकि, इस बैठक और सीएम के आश्वासन के बावजूद भाजपा आलाकमान ने बगावत के डर से आधिकारिक सूची जारी नहीं की. इसके स्थान पर पार्टी स्तर से करीब 55 दावेदारों को देर रात व्यक्तिगत रूप से फोन कर सोमवार को आखिरी समय में गुपचुप नामांकन भरने और किसी अन्य से इसकी चर्चा न करने की सख्त हिदायत दी गई.

कांग्रेस के अपने दांव पेंच

​दूसरी ओर, कांग्रेस खेमे में भी टिकटों के बंटवारे को लेकर दिनभर जबरदस्त गतिरोध देखने को मिला. जयपुर में प्रदेश सह-प्रभारी पूनम पासवान की मौजूदगी में कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र की आठों विधानसभाओं के वरिष्ठ नेताओं की मैराथन बैठकें हुईं. सहमति बनाने के प्रयास में पहले उन नामों को हरी झंडी दी गई जो सभी पैनल्स में साझा थे, लेकिन शेष विवादित वार्डों पर गहरा मतभेद खड़ा हो गया.

​सूत्रों के मुताबिक, कोटा दक्षिण, उत्तर और लाडपुरा विधानसभा क्षेत्रों के स्थानीय नेता अपने-अपने क्षेत्र के वार्डों में बाहरी हस्तक्षेप रोकने पर अड़ गए. वे संसदीय क्षेत्र के बजाय विशुद्ध रूप से स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के अनुसार ही टिकट वितरण की मांग कर रहे थे. काफी देर तक चले इस शक्ति-प्रदर्शन के बाद देर रात सहमति बन सकी. कांग्रेस ने भी बगावत से बचने के लिए सार्वजनिक सूची जारी न करने का फैसला लिया और लगभग 76 संभावित प्रत्याशियों को देर रात फोन कर सोमवार सुबह सिंबल लेटर लेकर सीधे नामांकन पत्र दाखिल करने की सूचना दी.

बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनावी जोखिम कम करने के लिए अपने एक दर्जन से अधिक पूर्व पार्षदों को दोबारा मैदान उतार जा सकता है. इनमें शालिनी गौतम, अनुराग गौतम, चेतना माथुर, सपना बुरट, राममूर्ति वर्मा, अनूप कुमार, कुलदीप प्रजापति, लोकेश सुमन, आशीष जैन, सोनू कुरैशी, फैजल बेग, आईना महक, मोहम्मद यूनुस और अमोलोक देवी प्रमुख हैं. दोनों ही प्रमुख दलों के आधिकारिक सिंबल और फोन कॉल की गोपनीयता के चलते नामांकन के आखिरी दिन निर्वाचन कार्यालयों में गहमागहमी रहने के आसार हैं.