Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /कोटा निकाय चुनाव में बगावत और खींचतान का डर, बीजेपी-कांग्रेस ने रोकी आधिकारिक लिस्ट

कोटा निकाय चुनाव में बगावत और खींचतान का डर, बीजेपी-कांग्रेस ने रोकी आधिकारिक लिस्ट

Kota Nikay Chunav : राजस्थान निकाय चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है. सीएम भजनलाल शर्मा जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद कर चुके हैं तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे हैं लेकिन दोनों की पार्टियों को डर बगावत का है. ऐसे में आज का दिन कोटा निकाय के लिए भी खास रहने वाला है.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Aug 31, 2026, 09:28 AM IST | Updated:Aug 31, 2026, 09:28 AM IST
कोटा निकाय चुनाव में बगावत और खींचतान का डर, बीजेपी-कांग्रेस ने रोकी आधिकारिक लिस्ट
Image Credit: Kota Nikay Chunav

Kota Nikay Chunav : ​कोटा नगर निगम चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में घमासान चरम पर पहुंच गया है. बगावत के अंदेशे और अंदरूनी गुटबाजी के चलते रविवार देर रात तक दोनों पार्टियों में से किसी ने भी अपनी अधिकृत प्रत्याशी सूची सार्वजनिक नहीं की. इसके बजाय रणनीति बदलते हुए दोनों दलों के आलाकमान ने चयनित उम्मीदवारों को फोन कर गुप्त रूप से सूचित किया है और सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन सीधे पर्चा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

​भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटने से उत्पन्न होने वाले संभावित जनाक्रोश और बगावत को रोकने के लिए शीर्ष नेतृत्व को विशेष कसरत करनी पड़ी. कोटा जिला कार्यालय में रविवार को उन सभी कार्यकर्ताओं और दावेदारों को जुटाया गया, जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी. इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद कर उन्हें आश्वस्त किया.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया कार्यकर्ताओं से संवाद

​मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि किन्हीं राजनीतिक कारणों से अगर किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को निकाय चुनाव का टिकट नहीं मिल पाता है, तो भी उनका पूरा मान-सम्मान बरकरार रखा जाएगा. उन्होंने ध्यान दिलाया कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, इसलिए कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों और अन्य समायोजनों में अवसर दिए जाएंगे. हालांकि, इस बैठक और सीएम के आश्वासन के बावजूद भाजपा आलाकमान ने बगावत के डर से आधिकारिक सूची जारी नहीं की. इसके स्थान पर पार्टी स्तर से करीब 55 दावेदारों को देर रात व्यक्तिगत रूप से फोन कर सोमवार को आखिरी समय में गुपचुप नामांकन भरने और किसी अन्य से इसकी चर्चा न करने की सख्त हिदायत दी गई.

कांग्रेस के अपने दांव पेंच

​दूसरी ओर, कांग्रेस खेमे में भी टिकटों के बंटवारे को लेकर दिनभर जबरदस्त गतिरोध देखने को मिला. जयपुर में प्रदेश सह-प्रभारी पूनम पासवान की मौजूदगी में कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र की आठों विधानसभाओं के वरिष्ठ नेताओं की मैराथन बैठकें हुईं. सहमति बनाने के प्रयास में पहले उन नामों को हरी झंडी दी गई जो सभी पैनल्स में साझा थे, लेकिन शेष विवादित वार्डों पर गहरा मतभेद खड़ा हो गया.

​सूत्रों के मुताबिक, कोटा दक्षिण, उत्तर और लाडपुरा विधानसभा क्षेत्रों के स्थानीय नेता अपने-अपने क्षेत्र के वार्डों में बाहरी हस्तक्षेप रोकने पर अड़ गए. वे संसदीय क्षेत्र के बजाय विशुद्ध रूप से स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के अनुसार ही टिकट वितरण की मांग कर रहे थे. काफी देर तक चले इस शक्ति-प्रदर्शन के बाद देर रात सहमति बन सकी. कांग्रेस ने भी बगावत से बचने के लिए सार्वजनिक सूची जारी न करने का फैसला लिया और लगभग 76 संभावित प्रत्याशियों को देर रात फोन कर सोमवार सुबह सिंबल लेटर लेकर सीधे नामांकन पत्र दाखिल करने की सूचना दी.

बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनावी जोखिम कम करने के लिए अपने एक दर्जन से अधिक पूर्व पार्षदों को दोबारा मैदान उतार जा सकता है. इनमें शालिनी गौतम, अनुराग गौतम, चेतना माथुर, सपना बुरट, राममूर्ति वर्मा, अनूप कुमार, कुलदीप प्रजापति, लोकेश सुमन, आशीष जैन, सोनू कुरैशी, फैजल बेग, आईना महक, मोहम्मद यूनुस और अमोलोक देवी प्रमुख हैं. दोनों ही प्रमुख दलों के आधिकारिक सिंबल और फोन कॉल की गोपनीयता के चलते नामांकन के आखिरी दिन निर्वाचन कार्यालयों में गहमागहमी रहने के आसार हैं.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan politics हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Politics: मालपुरा चुनाव में बागी बिगाड़ सकते हैं समीकरण, निर्दलीयों पर टिकी बोर्ड की राह

निकाय चुनावों में बीजेपी का युवाओं पर फोकस, जल्द होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

कांग्रेस का ‘मिशन निकाय चुनाव’ तैयार! टिकट से बगावत और बोर्ड तक, ऐसे साधेगी पूरा चुनावी गेम

पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव, जोगाराम पटेल ने किया प्रचंड जीत का दावा

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Nikay Chunav
Kota News

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा निकाय चुनाव में बगावत और खींचतान का डर, बीजेपी-कांग्रेस ने रोकी आधिकारिक लिस्ट
2
3
4
5