/राजस्थान निकाय चुनाव से पहले कोटा में बवाल! भाजपा प्रत्याशी पर रुपये के लिफाफे बांटने का आरोप

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Kota Nikay Chunav: राजस्थान के कोटा जिले की इटावा नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 में रुपये के लिफाफे बांटने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं ने विरोध जताया. वार्ड के कई मतदाता दिन में इटावा एसडीएम कार्यालय पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की.
घर-घर बांटे गए रुपयों के लिफाफे
मतदाताओं का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी की ओर से दो लोगों को घर-घर भेजकर लिफाफे बांटे गए.
इन लिफाफों में रुपये होने का दावा भी मतदाताओं ने किया. शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे मतदाताओं में सुगना बाई, कमलेश, संतरा बाई, अजय, आत्माराम, रामकल्याण, इंद्रा बाई और हंसराज सहित कई लोग शामिल रहे.
निष्पक्ष जांच और कार्रवाई करने की मांग
मतदाताओं ने अधिकारियों को बताया कि उनके घरों पर लिफाफे पहुंचाए गए और इनमें रुपये होने की बात सामने आई. इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की.
शिकायत मिलने के बाद इटावा एसडीएम दामोदर सिंह ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया. एसडीएम ने बताया कि वार्ड नंबर 6 से शिकायत प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है. जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन और पुलिस सतर्क
एसडीएम दामोदर सिंह ने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी प्रत्याशी या व्यक्ति के दबाव में न आएं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी होने पर प्रशासन को सूचित करें.
निकाय चुनाव को देखते हुए इटावा में प्रशासन और पुलिस भी सतर्क है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के लिए पुलिस की ओर से नगर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है.
फिलहाल वार्ड 6 में रुपये के लिफाफे बांटे जाने के आरोप की प्रशासनिक जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है.
भाजपा प्रत्याशी का बयान
वहीं, भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि उनकी ओर से कोई लिफाफे नहीं बांटे गए हैं. वह काम और विकास के जरिए जनता से वोट मांग रहे हैं. मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं.
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