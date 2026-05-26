/कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में बड़ा अपडेट, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में नहीं मिली दवा

Kota News: कोटा के मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और जे के हॉस्पिटल में प्रसूताओं की मौत के मामले ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है. दोनों अस्पतालों में पांच महिलाओं की मौत के बाद दवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रसव के दौरान ब्लीडिंग रोकने के लिए महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा की मात्रा शून्य पाई गई.

जानकारी के अनुसार इस लापरवाही के कारण प्रिया, पिंकी, ज्योति, पूजा और शिरीन नाम की पांच प्रसूताओं की मौत हो गई. वहीं छह महिलाओं का अभी इलाज चल रहा है, जबकि एक महिला को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने जांच तेज कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही

प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है. लेकिन जांच रिपोर्ट में सामने आया कि संबंधित बैच के इंजेक्शन में दवा की प्रभावी मात्रा मौजूद ही नहीं थी. इसे बेहद गंभीर चिकित्सीय लापरवाही माना जा रहा है.

अस्पतालों में उपयोग किए गए इंजेक्शनों की सप्लाई स्थानीय फर्म “मेसर्स राजस्थान मेडिकल हॉल” द्वारा की गई थी. फर्म ने दोनों अस्पतालों में कुल 16 हजार इंजेक्शन उपलब्ध कराए थे. इनमें से 12,499 इंजेक्शन जांच से पहले ही मरीजों को लगाए जा चुके थे. इससे आशंका जताई जा रही है कि कई अन्य मरीज भी प्रभावित हो सकते हैं.

ड्रग कंट्रोलर टीम की कार्रवाई

मामले का खुलासा होते ही ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों ने अस्पतालों और संबंधित सप्लाई चैन की जांच की तथा बचे हुए 3,501 इंजेक्शन जब्त कर लिए. यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत की गई है. सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र गर्ग ने बताया कि जैसे ही इंजेक्शन का बैच फेल होने की रिपोर्ट मिली, इसकी सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को भेज दी गई. इसके बाद संबंधित दवाओं को बाजार और अस्पतालों से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन अब पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. अधिकारियों के अनुसार कोर्ट से कस्टडी ऑर्डर लेने के बाद दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. साथ ही सप्लाई, गुणवत्ता जांच और वितरण प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग इस मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है. वहीं प्रसूताओं की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है.