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कोटा में गुटखा-सिगरेट के शौकीन चोर! कटर से काटी पान की गुमटी, 50 हजार का माल और नकदी पार

Kota News: कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में चोरों ने पान की गुमटी का पिछला हिस्सा कटर से काटकर चोरी की. चोर 10-15 डिब्बे सिगरेट, गुटखा, टॉफी और अन्य सामान के साथ 10-20 हजार रुपए नकद ले गए. पुलिस जांच में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 27, 2026, 08:58 AM IST | Updated:Aug 27, 2026, 08:58 AM IST
कोटा में गुटखा-सिगरेट के शौकीन चोर! कटर से काटी पान की गुमटी, 50 हजार का माल और नकदी पार
Image Credit: पान की गुमटी का पिछला हिस्सा कटर से काटकर चो

Kota News: दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई है. CID सर्कल स्थित पान की गुमटी को देर रात चोरों ने निशाना बनाया. चोरों ने गुमटी के पीछे का हिस्सा कटर से काटकर अंदर प्रवेश किया और सिगरेट, गुटखे, टॉफी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया. इसके साथ ही गल्ले में रखी नकदी भी चोर अपने साथ ले गए.

कटर से काटा गुमटी का पिछला हिस्सा

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बताया जा रहा है कि चोरों ने देर रात वारदात को अंजाम दिया. गुमटी के पीछे का हिस्सा कटर की मदद से काटा गया. इसके बाद चोर अंदर दाखिल हुए और सामान खंगालना शुरू किया. चोरी के दौरान चोरों का मुख्य निशाना सिगरेट के डिब्बे और गुटखे के पैकेट रहे.

गुमटी में अलग-अलग वैरायटी की सिगरेट और कई तरह के गुटखे रखे हुए थे. चोर इनमें से बड़ी मात्रा में सामान लेकर फरार हो गए.

10 से 15 डिब्बे सिगरेट और गुटखा चोरी

चोर करीब 10 से 15 डिब्बे अलग-अलग वैरायटी की सिगरेट चोरी कर ले गए. इसके अलावा कई तरह के गुटखे के पैकेट भी चोरों ने पार कर दिए. गुमटी में रखी टॉफी और अन्य सामान भी चोरी किया गया.

व्यापारी संजय कुमार के अनुसार चोरी हुए सामान की कीमत करीब 50 हजार रुपए से ज्यादा बताई जा रही है. वारदात के बाद गुमटी संचालक को चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

गल्ले की नकदी भी ले गए चोर

चोर केवल सामान तक ही सीमित नहीं रहे. उन्होंने गल्ले में रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया. व्यापारी के मुताबिक गल्ले में करीब 10 से 20 हजार रुपए रखे हुए थे, जिन्हें भी चोर अपने साथ ले गए. इस तरह सामान और नकदी को मिलाकर चोरी से व्यापारी को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है.

पुलिस जांच में जुटी

वारदात की सूचना मिलने के बाद दादाबाड़ी थाना पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस चोरी से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है और चोरों तक पहुंचने के लिए आवश्यक जांच की जा रही है. गुमटी के पीछे का हिस्सा कटर से काटकर चोरी किए जाने से साफ है कि चोरों ने अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाया था.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरी गए सामान व नकदी की जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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