/कोटा में गुटखा-सिगरेट के शौकीन चोर! कटर से काटी पान की गुमटी, 50 हजार का माल और नकदी पार

Kota News: दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई है. CID सर्कल स्थित पान की गुमटी को देर रात चोरों ने निशाना बनाया. चोरों ने गुमटी के पीछे का हिस्सा कटर से काटकर अंदर प्रवेश किया और सिगरेट, गुटखे, टॉफी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया. इसके साथ ही गल्ले में रखी नकदी भी चोर अपने साथ ले गए.

कटर से काटा गुमटी का पिछला हिस्सा

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि चोरों ने देर रात वारदात को अंजाम दिया. गुमटी के पीछे का हिस्सा कटर की मदद से काटा गया. इसके बाद चोर अंदर दाखिल हुए और सामान खंगालना शुरू किया. चोरी के दौरान चोरों का मुख्य निशाना सिगरेट के डिब्बे और गुटखे के पैकेट रहे.

गुमटी में अलग-अलग वैरायटी की सिगरेट और कई तरह के गुटखे रखे हुए थे. चोर इनमें से बड़ी मात्रा में सामान लेकर फरार हो गए.

10 से 15 डिब्बे सिगरेट और गुटखा चोरी

चोर करीब 10 से 15 डिब्बे अलग-अलग वैरायटी की सिगरेट चोरी कर ले गए. इसके अलावा कई तरह के गुटखे के पैकेट भी चोरों ने पार कर दिए. गुमटी में रखी टॉफी और अन्य सामान भी चोरी किया गया.

व्यापारी संजय कुमार के अनुसार चोरी हुए सामान की कीमत करीब 50 हजार रुपए से ज्यादा बताई जा रही है. वारदात के बाद गुमटी संचालक को चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

गल्ले की नकदी भी ले गए चोर

चोर केवल सामान तक ही सीमित नहीं रहे. उन्होंने गल्ले में रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया. व्यापारी के मुताबिक गल्ले में करीब 10 से 20 हजार रुपए रखे हुए थे, जिन्हें भी चोर अपने साथ ले गए. इस तरह सामान और नकदी को मिलाकर चोरी से व्यापारी को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है.

पुलिस जांच में जुटी

वारदात की सूचना मिलने के बाद दादाबाड़ी थाना पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस चोरी से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है और चोरों तक पहुंचने के लिए आवश्यक जांच की जा रही है. गुमटी के पीछे का हिस्सा कटर से काटकर चोरी किए जाने से साफ है कि चोरों ने अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाया था.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरी गए सामान व नकदी की जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.