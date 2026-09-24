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Kota Panchayati Raj Election 2026: 24 सितंबर को खुलेगा 210 ग्राम पंचायतों का चुनावी पिटारा, दावेदारों की नजर लॉटरी पर

कोटा जिले में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं. जिले की 6 पंचायत समितियों की 210 ग्राम पंचायतों और 1,946 वार्डों में सरपंच व वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है. आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संभावित उम्मीदवार अपनी चुनावी रणनीति तय करेंगे.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rajendra Sharma
Published:Sep 24, 2026, 02:36 PM IST | Updated:Sep 24, 2026, 02:36 PM IST
Kota Panchayati Raj Election 2026: 24 सितंबर को खुलेगा 210 ग्राम पंचायतों का चुनावी पिटारा, दावेदारों की नजर लॉटरी पर
Image Credit: Kota Panchayati Raj Election 2026

Kota Panchayati Raj Election 2026: राजस्थान के कोटा जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं. ग्राम पंचायतों और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली जा रही है. जिले की 6 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में सरपंच पद और वार्ड पंचों के आरक्षण की स्थिति लॉटरी के बाद स्पष्ट होगी. इसके साथ ही गांवों में चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ने की उम्मीद है.

प्रशासन ने पूरी की लॉटरी की तैयारियां
प्रशासन की ओर से लॉटरी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिले के सभी उपखंड अधिकारियों की ओर से अपने-अपने क्षेत्र की पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है. लॉटरी के दौरान यह तय होगा कि किस ग्राम पंचायत में सरपंच का पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा.

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दावेदारों की नजर आरक्षण पर
गांवों की स्थानीय राजनीति में सरपंच पद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में संभावित प्रत्याशियों और ग्रामीणों की नजर आज होने वाली आरक्षण लॉटरी पर टिकी हुई है. आरक्षण की स्थिति सामने आने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार भी अपनी रणनीति उसी के अनुसार तय कर सकेंगे.

210 ग्राम पंचायतों में 1946 वार्ड
कोटा जिले में 6 पंचायत समितियों के तहत कुल 210 ग्राम पंचायतें हैं. इन ग्राम पंचायतों में 1946 वार्ड हैं. आज होने वाली लॉटरी में सरपंच पद के साथ वार्ड पंचों के पदों का आरक्षण भी तय किया जाएगा. इसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी.

पहले जिला परिषद और पंचायत समिति का आरक्षण तय
इससे पहले एक दिन पूर्व 25 जिला परिषद सदस्यों, 6 प्रधानों और 118 पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जा चुकी है. अब ग्राम पंचायतों और वार्ड पंचों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां और तेज होने की संभावना है.

आरक्षण बदल सकता है चुनावी समीकरण
आरक्षण की लॉटरी के बाद गांवों में चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं, जिन पंचायतों में सरपंच पद सामान्य वर्ग के लिए रहेगा, वहां अलग-अलग दावेदार सक्रिय होंगे, जबकि आरक्षित सीटों पर संबंधित वर्ग के संभावित प्रत्याशी चुनावी तैयारी शुरू करेंगे. प्रशासन की ओर से आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों और वार्डों की आरक्षण स्थिति सामने आएगी. इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में दावेदारों की सक्रियता, बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों का दौर तेज होने की संभावना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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