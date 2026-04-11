फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों को हटाकर होगी कानूनी कार्रवाई: मदन दिलावर

Kota News: कोटा में पंचायती राज विभाग की भर्तियों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. विभाग में फर्जी तरीके से हासिल की गई नौकरियों की जांच अब तेज हो गई है. इस पूरे मामले पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पंचायती राज विभाग में फर्जी भर्तियों की गहन जांच जारी है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से नियुक्ति हासिल की है, उन्हें सेवा से हटाया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. इस पूरे प्रकरण की निगरानी राजस्थान एसओजी द्वारा बारीकी से की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न रह जाए.

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विभाग में 750 कर्मचारियों की डीपीसी (Departmental Promotion Committee) कराई जाएगी. इसके साथ ही कैडर रिव्यू की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिससे विभागीय संरचना को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सके. मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य योग्य और ईमानदार कर्मचारियों को आगे बढ़ाना है, जबकि गलत तरीके से नौकरी पाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है.

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कर्मचारियों से भी की अपील

मदन दिलावर ने यह बयान पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान दिया. इस अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कर्मचारियों से भी अपील की कि वे अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें और किसी भी तरह की अनियमितता से दूर रहें.

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार फर्जीवाड़े के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई की जाएगी.

पंचायती राज विभाग में चल रही इस जांच से साफ है कि सरकार अब फर्जी भर्तियों के मामले में सख्त रुख अपनाने के मूड में है. आने वाले समय में इस कार्रवाई के बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं, जिससे विभाग में पारदर्शिता और भरोसा दोनों मजबूत होंगे.

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