/यहां फिर से दिख मत जाना'...PHED में LDC और महिला JEN भिड़े, थाने पहुंचा मामला

Rajasthan News: कोटा जलदाय विभाग (PHED) में बाबू (LDC) और महिला JEN के बीच टेबल पर रखे लेडीज पर्स को हटाने की बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि पर्स हटाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई. महिला JEN का आरोप है कि LDC ने उनके साथ तू-तड़ाक से बात की और गुस्से में लेडीज पर्स उठाकर उनकी तरफ फेंक दिया. विवाद के दौरान AEN भी मौके पर मौजूद थे.



घटना मंगलवार शाम करीब 6 बजे महावीर नगर थर्ड चौराहा स्थित AEN कार्यालय की बताई जा रही है. घटना के बाद महिला JEN ने महावीर नगर थाने पहुंचकर LDC के खिलाफ शिकायत दी. मामले को लेकर PHED विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है. महावीर नगर थाना SHO हरेंद्र सिंह ने बताया कि महिला JEN और बाबू के बीच टेबल पर रखा लेडीज बैग हटाने को लेकर कहासुनी हुई थी. महिला JEN की ओर से शिकायत दी गई है. शिकायत की जांच की जा रही है.

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PHED के XEN जीवनधर राठौर ने बताया कि AEN ऑफिस से शिकायत मिली है. मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



महिला JEN ने बताया कि मंगलवार को उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने हॉस्पिटल में ड्रिप भी चढ़वाई थी. इसी दौरान AEN ने बिल संबंधी अर्जेंट काम के लिए फोन किया और बिल शाम तक सबमिट करने को कहा. इसके बाद वह साथी JEN के साथ सेकेंड ऑफिस में बैठकर काम पूरा करने लगीं.



शाम करीब 6 बज चुके थे और ऑफिस बंद होने का समय हो गया था. AEN से बात करने के बाद वह महावीर नगर थर्ड स्थित जलदाय विभाग के फर्स्ट ऑफिस पहुंचीं. महिला JEN के अनुसार, उस समय ऑफिस में AEN, LDC और दो अन्य लोग मौजूद थे.



महिला JEN ने बताया कि उन्होंने कंप्यूटर रखी टेबल पर अपना पर्स रख दिया था. LDC ने पर्स हटाने के लिए कहा. इस पर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर का काम है, अभी पर्स हटा लेंगी. आरोप है कि इतना कहते ही LDC ने उनके साथ बत्तमीजी शुरू कर दी और तू-तड़ाक से बात करने लगा.



महिला JEN के अनुसार, LDC ने कहा— ‘तेरे बाप का ऑफिस नहीं है, यहां फिर से दिख मत जाना.’ इसके बाद आरोप है कि LDC ने लेडीज पर्स उठाकर उनकी ओर फेंक दिया.



महिला JEN का कहना है कि पूरी घटना AEN की मौजूदगी में हुई. घटना के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को फोन कर मौके पर बुलाया. जब तक उनके पेरेंट्स वहां पहुंचे, LDC ऑफिस से जा चुका था. पेरेंट्स ने AEN से LDC को बुलाने के लिए कहा, लेकिन LDC वापस नहीं आया.



इसके बाद महिला JEN अपने पेरेंट्स के साथ महावीर नगर थाने पहुंचीं और LDC के खिलाफ शिकायत दी. महिला JEN के अनुसार, अगले दिन बुधवार को पुलिस ने PHED कार्यालय पहुंचकर घटना की जानकारी ली. बुधवार दोपहर वह अन्य इंजीनियरों के साथ थाने पहुंचीं और LDC के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की.



महिला JEN का आरोप है कि बुधवार शाम 6 बजे तक पुलिस की ओर से FIR दर्ज नहीं की गई और विभाग की ओर से भी LDC के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच कर रही है और PHED विभाग ने भी मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है.

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