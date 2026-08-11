/कोटा वालों के लिए बड़ी खबर! जल्द सड़कों पर उतरेंगी 100 ई-बसें, जानें कितना होगा किराया

Kota News: कोटा शहर में जल्द ही लोगों को प्रदूषण से राहत देने वाली और आरामदायक ई-बसों की सुविधा मिलने वाली है. प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत शहर में कुल 100 अत्याधुनिक और पूरी तरह वातानुकूलित ई-बसें चलाने की तैयारी है. इनमें से 4 बसें कोटा पहुंच चुकी हैं और सुभाष नगर डिपो में खड़ी हैं. पहले चरण में इसी महीने 30 से 36 बसों के सड़कों पर उतरने की उम्मीद है. ये बसें कोटा शहर के साथ ग्रामीण इलाकों और तालेड़ा सहित 20 प्रमुख रूटों पर चलेंगी.

20 रूटों पर दौड़ेंगी ई-बसें

ई-बस सेवा शुरू होने के बाद शहर के कई प्रमुख इलाकों को सीधे जोड़ा जाएगा. नगर विकास एवं कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कुल 20 रूट तय किए गए हैं. इन रूटों पर चलने वाली बसों से रोजाना सफर करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है. बसें लो-फ्लोर और एयर-कंडीशंड होंगी, जिससे गर्मी और बारिश के दौरान भी यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ई-बस का किराया डीजल बस से दोगुना

ई-बस में सफर करने के लिए यात्रियों को पुरानी डीजल बसों के मुकाबले ज्यादा किराया देना होगा. ई-बस का न्यूनतम किराया 10 रुपये रखा गया है, जो 3 किलोमीटर तक के सफर के लिए होगा. वहीं अधिकतम किराया 60 रुपये तक रहेगा. इसके मुकाबले डीजल बस में न्यूनतम किराया 5 रुपये है. यानी ई-बस से सफर करने पर यात्रियों की जेब पर थोड़ा ज्यादा भार पड़ेगा.

एक चार्ज में 200 किलोमीटर तक सफर

इन इलेक्ट्रिक बसों की सबसे बड़ी खासियत इनकी रेंज है. एक बार पूरी तरह चार्ज होने के बाद बस करीब 180 से 200 किलोमीटर तक चल सकेगी. कुल 100 बसों में 95 बसें 9 मीटर और 5 बसें 12 मीटर लंबी होंगी. पहले चरण में 9 मीटर वाली बसें ही कोटा पहुंच रही हैं. बसों के लिए सुभाष नगर में अत्याधुनिक ई-बस स्टैंड और चार्जिंग प्वाइंट भी तैयार किए जा चुके हैं.

बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को भी सुविधा

ई-बसों में बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है. बसों में लिफ्ट की सुविधा दी गई है, जिससे ऐसे यात्रियों को चढ़ने-उतरने में परेशानी नहीं होगी. बसों के संचालन से शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है. साथ ही डीजल बसों की संख्या घटने से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी.

28 पुरानी डीजल बसें हटेंगी

ई-बस सेवा शुरू होने के बाद शहर में चल रही 28 पुरानी डीजल सिटी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा. इससे डीजल की खपत के साथ-साथ वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी. बसों का रखरखाव और ड्राइवर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सप्लायर कंपनी की होगी, जबकि कंडक्टर और प्रशासनिक स्टाफ नगर निगम और कोटा बस सर्विसेज लिमिटेड की ओर से तैनात किया जाएगा.

ड्राइवरों की अजमेर में ट्रेनिंग जारी

ई-बसों के संचालन से पहले ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. फिलहाल ड्राइवरों को अजमेर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे इलेक्ट्रिक बसों को सुरक्षित तरीके से चला सकें. स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. 4 बसें कोटा पहुंच चुकी हैं और बाकी बसों के आने के साथ ही चरणबद्ध तरीके से शहर की सड़कों पर ई-बस सेवा शुरू करने की तैयारी है.