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कोटा पुलिस का बड़ा एक्शन, 1.08 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर

कोटा ग्रामीण पुलिस ने 'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत अपराध की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है. सुकेत थाना क्षेत्र के पांच अपराधियों को नोटिस जारी किए गए हैं और करीब 1.08 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है.
 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 15, 2026, 03:35 PM|Updated: Jul 15, 2026, 03:35 PM
कोटा पुलिस का बड़ा एक्शन, 1.08 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर
Image Credit: Kota NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: राजस्थान के कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपराध की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है.'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग'के तहत सुकेत थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर समेत पांच अपराधियों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन जल्द ही करीब 1.08 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों पर नियमानुसार बुलडोजर कार्रवाई करेगा.

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अभियान का उद्देश्य ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है, जिन्होंने अपराध, अवैध गतिविधियों या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर संपत्तियां खड़ी की हैं. ऐसे मामलों की लगातार पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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31 आपराधिक मामले दर्ज
पुलिस के अनुसार, सुकेत के हिस्ट्रीशीटर गब्बू उर्फ गफूर के खिलाफ वर्ष 1992 से अब तक 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उस पर अपराध से अर्जित धन से करीब 30 से 35 लाख रुपये का मकान बनाने का आरोप है.

इसके अलावा इस्माइल और उसके पिता साबू ने भी करीब 30-30 लाख रुपए की संपत्तियां बनाई हैं. वहीं विजय द्वारा लगभग 12 से 15 लाख रुपये और आशु द्वारा 5 से 7 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित किए जाने की जानकारी सामने आई है. इन सभी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट के मामले भी शामिल हैं.

अवैध कब्जों पर प्रशासन और नगरपालिका की कार्रवाई
एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि हाल ही में सुकेत कस्बे में राहिल और कासिब उर्फ गुच्छा द्वारा चारागाह भूमि पर किए गए अवैध कब्जों पर प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त कार्रवाई में जेसीबी से मकानों को ध्वस्त किया गया था. दोनों आरोपियों के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस का कहना है कि 'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत अपराध की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. इसका उद्देश्य संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना और अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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