/कोटा पुलिस का बड़ा एक्शन, 1.08 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर

Kota News: राजस्थान के कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपराध की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है.'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग'के तहत सुकेत थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर समेत पांच अपराधियों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन जल्द ही करीब 1.08 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों पर नियमानुसार बुलडोजर कार्रवाई करेगा.

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अभियान का उद्देश्य ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है, जिन्होंने अपराध, अवैध गतिविधियों या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर संपत्तियां खड़ी की हैं. ऐसे मामलों की लगातार पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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31 आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार, सुकेत के हिस्ट्रीशीटर गब्बू उर्फ गफूर के खिलाफ वर्ष 1992 से अब तक 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उस पर अपराध से अर्जित धन से करीब 30 से 35 लाख रुपये का मकान बनाने का आरोप है.

इसके अलावा इस्माइल और उसके पिता साबू ने भी करीब 30-30 लाख रुपए की संपत्तियां बनाई हैं. वहीं विजय द्वारा लगभग 12 से 15 लाख रुपये और आशु द्वारा 5 से 7 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित किए जाने की जानकारी सामने आई है. इन सभी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट के मामले भी शामिल हैं.

अवैध कब्जों पर प्रशासन और नगरपालिका की कार्रवाई

एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि हाल ही में सुकेत कस्बे में राहिल और कासिब उर्फ गुच्छा द्वारा चारागाह भूमि पर किए गए अवैध कब्जों पर प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त कार्रवाई में जेसीबी से मकानों को ध्वस्त किया गया था. दोनों आरोपियों के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस का कहना है कि 'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत अपराध की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. इसका उद्देश्य संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना और अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना है.