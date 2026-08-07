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गैंगवार से थर्राने वाला था शहर, कोटा पुलिस ने पिस्टल और चाकू समेत हिस्ट्रीशीटर को दबोचा!

Kota News: कोटा की उद्योग नगर पुलिस ने रात को गश्त के दौरान देवली अरब रोड से i-20 कार सवार हिस्ट्रीशीटर संदीप सोलंकी समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इनके पास से अवैध पिस्टल, कारतूस व चाकू जब्त कर पुरानी रंजिश में हमला करने की गैंगवार साजिश को नाकाम कर दिया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 07, 2026, 01:05 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 01:05 PM IST
गैंगवार से थर्राने वाला था शहर, कोटा पुलिस ने पिस्टल और चाकू समेत हिस्ट्रीशीटर को दबोचा!
Image Credit: गिरफ्तार 4 बदमाश.

Kota News: शहर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया. सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 1 अगस्त 2026 की देर रात उद्योग नगर थानाधिकारी आनंद यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी. इसी दौरान रायपुरा चौराहे पर मुखबिर से सूचना मिली कि देवली अरब रोड स्थित कब्रिस्तान गेट के पास एक नीले रंग की आई-20 कार (RJ48CA2334) में कुछ संदिग्ध हथियारबंद युवक बैठे हुए हैं.

घेराबंदी कर कार रोकी, भागने की कोशिश हुई नाकाम

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सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार की घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही कार सवार आरोपियों ने वाहन स्टार्ट कर भागने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया. तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस और दो चाकू बरामद किए गए.

पुरानी रंजिश के चलते रची थी हमले की साजिश

प्रारंभिक पूछताछ में मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर संदीप सोलंकी ने पुलिस को बताया कि उसकी कुन्हाड़ी निवासी रोहित कबूतर से पुरानी रंजिश चल रही है. वर्ष 2025 में रोहित द्वारा उस पर किए गए जानलेवा हमले का बदला लेने के लिए उसने इन युवकों का एक गिरोह तैयार किया था. पुलिस के अनुसार यह गैंग संगठित तरीके से रोहित की रेकी कर उस पर जानलेवा हमला करने की योजना बना रहा था.

संगठित अपराध की धाराओं में दर्ज किया मामला

पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा सुनियोजित तरीके से गिरोह बनाकर गंभीर अपराध को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी. इस आधार पर उद्योग नगर थाने में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 4/25 के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 (संगठित अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया. सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई. रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया.

गिरफ्तार किए गए आरोपी

पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें हिस्ट्रीशीटर संदीप सोलंकी (39) निवासी कैथूनीपोल, रोहित सुमन (26) निवासी रामपुरा कोतवाली क्षेत्र, कोहिनूर सिकलीगर लुहार (20) निवासी घोड़ा बस्ती, जवाहर नगर और धीरज सिंह (19) निवासी कैथूनीपोल थाना क्षेत्र शामिल हैं. पुलिस पूरे मामले की आगे भी जांच कर रही है और आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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