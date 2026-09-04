/चोर भी इंसान है! कोटा पुलिस कांस्टेबल ने बचाई उसकी जान, सीन देखकर लोग बोले- रक्षक पुलिस है भाई

Kota News: कोटा के बोरखेड़ा इलाके में पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदना की मिसाल सामने आई है. यहां केबल चोरी के इरादे से एक व्यक्ति कुएं में उतरा था, लेकिन अचानक पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गया और अंदर ही फंस गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बिना देरी किए रेस्क्यू अभियान शुरू कराया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल

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घटना की सूचना मिलने के बाद चेतक इंचार्ज बोरखेड़ा हेड कांस्टेबल रामप्रसाद मीणा, बेल्ट नंबर 311, तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. मौके पर स्थिति गंभीर थी और कुएं में फंसे व्यक्ति की जान को खतरा बना हुआ था. ऐसे समय में पुलिसकर्मी ने तेजी से हालात का जायजा लिया और बचाव की कार्रवाई शुरू कराई.

जान जोखिम में डालकर शुरू कराया रेस्क्यू

हेड कांस्टेबल रामप्रसाद मीणा ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना कुएं में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालने के अभियान में अहम भूमिका निभाई. उनकी सूझबूझ और तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया. प्रयासों के बाद कुएं में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

आरोप से पहले जिंदगी बचाना बनी प्राथमिकता

इस घटना की सबसे खास बात यह रही कि जिस व्यक्ति के खिलाफ केबल चोरी के इरादे से कुएं में उतरने की बात सामने आई, उसी की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी ने तत्काल कदम उठाया. मौके पर पुलिस ने पहले उसकी जिंदगी को सुरक्षित करना जरूरी समझा.

यह घटनाक्रम बताता है कि पुलिस की भूमिका केवल अपराधियों की धरपकड़ या कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है. संकट में फंसे किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी जान बचाना भी पुलिस की जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है.

पुलिस के मानवीय चेहरे की तस्वीर

हेड कांस्टेबल रामप्रसाद मीणा की कार्रवाई ने पुलिस के कर्तव्य और मानवीय संवेदना दोनों को सामने रखा. गंभीर परिस्थिति में बिना समय गंवाए बचाव अभियान में जुटना और फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना उनकी तत्परता को दर्शाता है.

कोटा की इस घटना ने यह संदेश दिया कि किसी व्यक्ति पर आरोप कितना भी गंभीर क्यों न हो, आपात स्थिति में उसकी जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है. पुलिसकर्मी की सूझबूझ और साहस के चलते कुएं में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका.