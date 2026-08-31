/कोटा में साइबर ठगी की बड़ी साजिश नाकाम, 190 फर्जी सिम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

Cyber Fraud Rajasthan: साइबर ठगी के लिए फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के खिलाफ कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बपावर कलां थाना पुलिस ने तीन संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 190 सिमकार्ड बरामद किए हैं. पुलिस को आरोपियों के पास से मोबाइल फोन के अलावा बैंक से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं.



पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई साइबर अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई. पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर के निर्देशन में थाना स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी.

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संदिग्ध कार की तलाशी से खुला मामला

बपावर कलां थाना पुलिस की टीम गश्त पर थी. इसी दौरान झांसी की रानी पार्क के पास एक संदिग्ध कार खड़ी दिखाई दी. पुलिस ने कार की जांच की तो उसके अंदर बड़ी संख्या में सिमकार्ड और बैंकिंग दस्तावेज मिले.



पुलिस ने कार में मौजूद तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उनकी पहचान दिलीप अहिरवार, अजय अहिरवाल और कृष्णपाल के रूप में हुई है. तीनों मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले बताए गए हैं.



190 सिमकार्ड और बैंकिंग दस्तावेज बरामद

पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग कंपनियों के कुल 190 सिमकार्ड बरामद हुए. इनमें 89 एयरटेल, 71 वोडाफोन और 30 जियो के सिम शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस ने तीन मोबाइल फोन, दो बैंक चेकबुक, एटीएम कार्ड और पासबुक भी बरामद की हैं. इतनी बड़ी संख्या में सिम और बैंकिंग दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क की आशंका को लेकर जांच शुरू कर दी है.



कैनोपी लगाकर सिम बेचने का तरीका

पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपियों के काम करने का तरीका भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि आरोपी अलग-अलग कस्बों में कैनोपी लगाकर सिम बेचते थे. इसी दौरान ग्राहकों के दस्तावेज और फोटो लिए जाते थे. आरोप है कि फोटो साफ नहीं आने या तकनीकी समस्या का बहाना बनाकर आरोपी एक ही ग्राहक के नाम पर एक से ज्यादा सिम चालू करवा लेते थे. इसके बाद इन सिमकार्ड का इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया जाता था या इन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता था.



गरीब लोगों के बैंक खाते भी निशाने पर

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर जरूरतमंद और गरीब लोगों के बैंक खाते भी किराए पर लेकर साइबर ठगी करने वाले लोगों को उपलब्ध कराते थे. साइबर अपराध में ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम जमा करने और उसे आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद किए गए 190 सिमकार्ड किस-किस व्यक्ति के नाम पर जारी हुए थे और इनका इस्तेमाल पहले किसी साइबर अपराध में हुआ है या नहीं.



साइबर नेटवर्क की कड़ियां तलाश रही पुलिस

तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके संपर्क में रहने वाले लोगों और सिमकार्ड खरीदने वाले संभावित साइबर ठगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. साथ ही बैंक दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन खातों से किसी तरह का संदिग्ध लेनदेन हुआ है या नहीं.



पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है. फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और बरामद सामान को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

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