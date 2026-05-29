/हिलने तक का नहीं मिला मौका! कोटा में अंडरपास देखते-देखते मिट्टी में जिंदा दफन हो गए सीनियर और जूनियर इंजीनियर

Kota News: नेशनल हाईवे 52 पर रेलवे की ओर से दरा की नाल में दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास के निर्माण के दौरान गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में रेलवे के दो अधिकारियों की मिट्टी के नीचे दबने से मौत हो गई. दोनों अधिकारी अंडरपास निर्माण के दौरान नीचे निर्माण की निगरानी कर रहे थे. इसी दौरान मिट्टी धंस गई और मिट्टी के नीचे दोनों दब गए. घटनास्थल पर कोटा नगर निगम से भी रेस्क्यू टीम भेजी गई.

पूरे मामले पर जानकारी देते हुए रामगंज मंडी के पुलिस उप अधीक्षक घनश्याम मीणा ने बताया कि एक इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन दोनों को कोटा भेज दिया गया था. जहां पर गोबरा बावड़ी स्थित निजी अस्पताल में उन्हें लेकर गए. चिकित्सकों ने दोनों इंजीनियर को मृत घोषित कर दिया. उनके शव को अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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मशीनरी और मजदूरों की मदद से मिट्टी को हटाया गया

मोड़क थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि यह घटना शाम 7:45 बजे हुई. इस दुर्घटना में रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर पंकज कुमार झा और जूनियर इंजीनियर प्रभात सिंह दब गए थे. सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. मशीनरी और मजदूरों की मदद से मिट्टी को हटाया गया. दोनों इंजीनियरों को बाहर निकाल गया और उन्हें कोटा अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि दोनों की मौत हो गई है.

कोटा रेल मंडल में हड़कंप मच गया

इधर, इस घटना के बाद कोटा रेल मंडल में हड़कंप मच गया है. पूरे मामले पर सीनियर डीसीएम सौरभ जैन का कहना है कि इंक्वारी के आदेश दिए गए हैं. वहीं वरिष्ठ मंडल अभियंता एकता नीमरोठ मौके पर पहुंची. जिस जगह हादसा हुआ है, वहां से गुजर रही ट्रेनों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का गति प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही ट्रेन को स्टॉप होकर निकलने के आदेश दिए हैं.

ब्लॉक को सरकाते समय हुआ हादसा

दरा की नाल में दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास बनाने के लिए पुश ब्लॉक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. इनमें तीन ब्लॉक के जरिए अंडर पास बनाया जा रहा है. जिसमें 13-13 फीट लंबे 3 ब्लॉक को धक्का देकर रेलवे पटरी के नीचे लगाया जा रहा है. गुरुवार रात को भी डाउनलाइन के नजदीक यही काम चल रहा था.

घटना के समय दोनों इंजीनियर डाउनलाइन की तरफ नीचे खड़े हुए थे. वे वहीं पुश बॉक्स तकनीक से ब्लॉक को सरकाने की कार्रवाई देख रहे थे. इसी दौरान अचानक से मिट्टी धंस गई, जिसके बाद ही दोनों दब गए. यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें हिलने का मौका भी नहीं मिला.