Kota News: युवक ने किया सुसाइड, पत्नी-बेटा सो रहे थे पास

Ramganj Mandi, Kota News: कोटा जिले की रामगंजमंडी शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक युवक ने तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय उसकी पत्नी और बेटा पास वाले कमरे में सो रहे थे.

सुबह जब परिजनों को पता चला तो घर में कोहराम मच गया. सूचना पर रामगंजमंडी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को फंदे से उतार कर रामगंजमंडी जिला हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया.

पुलिस ने बताया कि मृतक जीतेन्द्र सिंह उर्फ जीतू पुत्र शम्भू सिंह निवासी हरिपुरा, हाल निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने घर के कमरे में साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर जान दी. परिजनों ने बताया कि जितेंद्र सिंह पिछले कुछ समय से मानसिक दबाव में था. उसकी चचेरी बहन गोपाल बाई को 2 साल पहले 50 हजार में मकान बेचा था लेकिन धोखे से लिखित में ले लिया लेकिन रुपये नहीं दिए.

वहीं, अभी 6 महीने पहले ही चचेरी बहन से 40 हजार रुपए लिए थे. ऐसे में चचेरी बहन ने 40 हजार रुपये लोटाने की थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर युवक लगातार परेशान चल रहा था. इसके अलावा आर्थिक संकट भी बढ़ गया था. इसी तनाव की स्थिति में उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया.

मृतक जितेंद्र सिंह की शादी करीब 7 साल पहले प्रमिला (भानपुरा निवासी) से हुई थी. उसका एक बेटा मनन सिंह (6 वर्ष) है. परिवार गांव में रहता है, जबकि करण सिंह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहा था. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर मर्ग दर्ज किया है, जहां मामले की जांच की जा रही है.

