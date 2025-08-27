Zee Rajasthan
mobile app

Kota News: युवक ने किया सुसाइड, पत्नी-बेटा सो रहे थे पास

Kota News: कोटा जिले की रामगंजमंडी शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक युवक ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया. पत्नी और बेटा दोनों पास में सो रहे थे. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 27, 2025, 13:29 IST | Updated: Aug 27, 2025, 13:29 IST

Trending Photos

Chittorgarh: गूगल मैप ने पहुंचाया मौत के रास्ते पर! वैन नदी में बही, 3 की मौत
6 Photos
Chittorgarh News

Chittorgarh: गूगल मैप ने पहुंचाया मौत के रास्ते पर! वैन नदी में बही, 3 की मौत

गणेश चतुर्थी पर राजस्थान में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तिमय हुईं जयपुर से जालोर तक की सड़कें
6 Photos
Ganesh Chaturthi 2025

गणेश चतुर्थी पर राजस्थान में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तिमय हुईं जयपुर से जालोर तक की सड़कें

राजस्थान में 31 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 31 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी

Hanuman Beniwal: आखिरी इंस्टा स्टोरी में छिपी कहानी, बेनीवाल को न्याय लिए खत फिर हौद में कूद गया 19 साल का दूदाराम
7 Photos
Hanuman Beniwal

Hanuman Beniwal: आखिरी इंस्टा स्टोरी में छिपी कहानी, बेनीवाल को न्याय लिए खत फिर हौद में कूद गया 19 साल का दूदाराम

Kota News: युवक ने किया सुसाइड, पत्नी-बेटा सो रहे थे पास

Ramganj Mandi, Kota News: कोटा जिले की रामगंजमंडी शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक युवक ने तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय उसकी पत्नी और बेटा पास वाले कमरे में सो रहे थे.

सुबह जब परिजनों को पता चला तो घर में कोहराम मच गया. सूचना पर रामगंजमंडी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को फंदे से उतार कर रामगंजमंडी जिला हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया.

पुलिस ने बताया कि मृतक जीतेन्द्र सिंह उर्फ जीतू पुत्र शम्भू सिंह निवासी हरिपुरा, हाल निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने घर के कमरे में साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर जान दी. परिजनों ने बताया कि जितेंद्र सिंह पिछले कुछ समय से मानसिक दबाव में था. उसकी चचेरी बहन गोपाल बाई को 2 साल पहले 50 हजार में मकान बेचा था लेकिन धोखे से लिखित में ले लिया लेकिन रुपये नहीं दिए.

Trending Now

वहीं, अभी 6 महीने पहले ही चचेरी बहन से 40 हजार रुपए लिए थे. ऐसे में चचेरी बहन ने 40 हजार रुपये लोटाने की थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर युवक लगातार परेशान चल रहा था. इसके अलावा आर्थिक संकट भी बढ़ गया था. इसी तनाव की स्थिति में उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया.

मृतक जितेंद्र सिंह की शादी करीब 7 साल पहले प्रमिला (भानपुरा निवासी) से हुई थी. उसका एक बेटा मनन सिंह (6 वर्ष) है. परिवार गांव में रहता है, जबकि करण सिंह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहा था. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर मर्ग दर्ज किया है, जहां मामले की जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news