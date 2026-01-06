Kota: रामगंजमंडी के मुक्तिधाम से फिर चोरी हुई अस्थियां और राख, सदमे में परिवार

Kota News: राजस्थान के कोटा के रामगंजमंडी क्षेत्र के मुक्तिधाम से आ रही खबर न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और धार्मिक आस्था के साथ खुलेआम खिलवाड़ को भी उजागर करती है. यहां लगातार तीसरी बार मृतकों की अस्थियां और राख गायब होने की घटना सामने आई है.

बताया जा रहा है कि 4 जनवरी को अंतिम संस्कार के बाद बुजुर्ग महिला लीलाबाई की अस्थियां एकत्र करने परिजन तीसरे दिन श्मशान पहुंचे लेकिन चिता स्थल से अस्थियां पूरी तरह गायब मिली, जिस जगह पर श्रद्धा, संस्कार और विश्वास जुड़ा होता है, वहां ऐसी घटना ने परिजनों को गहरे सदमे और आक्रोश में डाल दिया है.

आहत परिजनों ने इसे धार्मिक आस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ बताते हुए रामगंजमंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. घटना की सूचना पर डिप्टी घनश्याम मीणा और रामगंजमंडी थानाधिकारी संदीप कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ जांच से श्रद्धालुओं का टूटा विश्वास लौट पाएगा?

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र में आक्रोश और असुरक्षा का माहौल बन गया है. स्थानीय लोगों ने नगर पालिका और पुलिस प्रशासन से तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बता दें कि बीते दिनों भी मुक्तिधाम से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां परिजन तीये की रस्म के लिए पहुंचे तो अस्थियां सहित राख भी गायब थी, जिसकों लेकर इलाके में नाराजगी थी. जानकारी के मुताबिक, ब्रह्मपुरी बाजार निवासी मुन्नी बाई सोनी (उम्र 85 वर्ष) का 30 दिसंबर को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था. वे बीते पांच साल से पैरालाइज बीमारी से पीड़ित थीं. मृतक के बेटे ने बताया था कि धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार, मां का अंतिम संस्कार किया था और

वहीं, तीये की रस्म के लिए श्मशान पहुंचे तो वहां कुछ ना मिला. अस्थियां और राख गायब थी.

इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने श्मशान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग लगातार प्रशासन से श्मशान घाट में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-