हत्या या आत्महत्या? रामगंजमंडी में लापता युवक की लाश कुएं में मिली, पैर में बंधा मिला भारी पत्थर

Rajasthan news: कोटा में तीन दिन से लापता युवक समीर वर्मा का शव कुएं में मिला, जिसके पैर में 30 किलो वजनी पत्थर बंधा था. इस सनसनीखेज मामले से इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है.
Kota news: रामगंजमंडी में गोविंद धाम के पास एक कुएं में तीन दिन से लापता युवक का शव तैरता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. यह मामला इसलिए और भी संदिग्ध हो गया क्योंकि मृतक के पैर में लगभग 30 किलो वजनी पत्थर बंधा हुआ मिला.
मृतक की पहचान और गुमशुदगीमृतक की पहचान समीर वर्मा पुत्र मोहनलाल मेघवाल, निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार:समीर वर्मा तीन दिन पहले अपने घर से निकला था, जिसके बाद वह लौटकर नहीं आया.परिजनों ने समीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट रामगंजमंडी थाने में दर्ज कराई थी.शुक्रवार को जब ग्रामीणों ने गोविंद धाम के पास स्थित कुएं में एक शव को तैरते हुए देखा, तो वे तत्काल सन्न रह गए और पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही रामगंजमंडी पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया. पुलिस ने शव के पास से मृतक का पर्स भी बरामद किया है. सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पैर में बंधा 30 किलो का पत्थर है, जो प्रथम दृष्टया मामले को आत्महत्या के बजाय हत्या की ओर इंगित कर रहा है.
शव को कब्ज़े में लेकर रामगंजमंडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया.फिलहाल, रामगंजमंडी पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से हर एंगल से जांच कर रही है, जिसमें हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है.
