/कोटा पुलिस विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस! जानिए किसे मिली नई जिम्मेदारी और किसका कटा पत्ता

Kota News: कोटा रेंज में देर रात पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बूंदी, बारां और झालावाड़ में कई पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. तबादला सूची के बाद कई अधिकारियों की नई जगह तैनाती हुई है, जबकि कुछ अधिकारियों की कोटा शहर में दोबारा वापसी हुई है.

कोटा शहर में कई अधिकारियों की नई तैनाती

भरतपुर से अमर सिंह को एएसटी-एससी सेल कोटा में लगाया गया है. वहीं आरएसी में तैनात राजेश कुमार टेलर को एक बार फिर कोटा शहर के सेकंड सर्किल की जिम्मेदारी दी गई है. सेकंड सर्किल में पहले तैनात डॉ. पूनम का तबादला सहायक पुलिस आयुक्त, अशोक नगर जयपुर के पद पर किया गया है.

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कोटा शहर में सर्किल स्तर पर भी बदलाव किया गया है. रुद्रप्रकाश को कोटा सर्किल 5 से हटाकर कोटा सर्किल 3 की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं सर्किल 5 में प्रशिक्षु RPS हिमांशु और प्रशिक्षु RPS शक्ति दायमा को लगाया गया है. दोनों अधिकारियों को कोटा यातायात में भेजा गया है.

यातायात और अन्य जिम्मेदारियों में भी बदलाव

कोटा यातायात में तैनात अशोक मीणा को मानपुर भेजा गया है. इस बदलाव के साथ पुलिस विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया है. नई तैनाती के बाद संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालेंगे.

बूंदी में भी बदली गई जिम्मेदारी

बूंदी जिले में भी पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. कोटा सर्किल 3 से लोकेंद्र पालीवाल को हिंडोली भेजा गया है. वहीं साइबर क्राइम में तैनात गंगासहाय शर्मा को तालेड़ा की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा पिछली तबादला सूची में रामगंजमंडी आए श्रीराम बड़सरा को अब रामगंजमंडी से करौली भेजा गया है. इससे पुलिस विभाग में अधिकारियों की तैनाती का समीकरण एक बार फिर बदला है.

बारां और झालावाड़ में भी फेरबदल

बारां और झालावाड़ जिलों में भी कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. आशीष कुमार भार्गव को शाहाबाद, बारां से गंगधार, झालावाड़ भेजा गया है. वहीं गंगधार में तैनात हेमंत गौतम को शाहाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

घनश्याम मीणा को कोटा ग्रामीण साइबर क्राइम-द्वितीय में लगाया गया है. इन तबादलों के साथ कोटा रेंज के अलग-अलग पुलिस सर्किलों और इकाइयों में अधिकारियों की नई तैनाती हुई है.

कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर रहेगी जिम्मेदारी

ताजा फेरबदल के बाद कोटा रेंज के कई पुलिस सर्किलों में अब नई कमान नजर आएगी. नई जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ अपराधों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी भी निभाएंगे. कोटा शहर के साथ बूंदी, बारां, झालावाड़ और कोटा ग्रामीण में हुए इन बदलावों से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में भी बदलाव देखने को मिलेगा.