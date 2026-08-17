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108 के भरोसे रहते तो चली जाती जिंदगी! कोटा के फ्लाईओवर पर युवक बना फरिश्ता, समय रहते बचा ली जान

Kota Road Accident: कोटा के प्रेमनगर फ्लाईओवर पर बाइक हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक सड़क पर बेहोश पड़ा था. मौके पर मौजूद भुवनेश राठौर ने 108 एंबुलेंस को दो बार फोन किया, लेकिन मदद नहीं मिली. समय निकलता देख भुवनेश ने घायल मनीष बैरागी को अपनी बाइक पर बैठाया और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया. समय पर इलाज मिलने से मनीष की जान बच गई. भुवनेश अस्पताल में उसके परिवार के पहुंचने तक मौजूद रहा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 17, 2026, 09:53 AM IST | Updated:Aug 17, 2026, 09:53 AM IST
108 के भरोसे रहते तो चली जाती जिंदगी! कोटा के फ्लाईओवर पर युवक बना फरिश्ता, समय रहते बचा ली जान
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: सड़क हादसे के बाद अक्सर लोग मदद के लिए इधर-उधर देखते रह जाते हैं, लेकिन कोटा में एक युवक ने ऐसी हिम्मत दिखाई, जिसने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी. प्रेमनगर अफोर्डेबल फ्लाईओवर पर बाइक सवार एक युवक हादसे का शिकार होकर सड़क पर बेहोश पड़ा था. उसके शरीर से खून बह रहा था और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. इसी दौरान भुवनेश राठौर ने बिना समय गंवाए घायल की मदद करने का फैसला किया.

मामला रात करीब 8 बजे का बताया जा रहा है. हादसे में रामगंजमंडी निवासी मनीष बैरागी गंभीर रूप से घायल हो गया था. मनीष मजदूरी का काम करता है और काम खत्म कर घर लौट रहा था. इसी दौरान उसकी तेज रफ्तार बाइक फ्लाईओवर के डिवाइडर से जा टकराई.

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डिवाइडर से टकराई बाइक, सड़क पर बेहोश पड़ा था युवक

हादसे के बाद मनीष सड़क पर गिर गया. टक्कर इतनी तेज थी कि वह बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया. उसके शरीर पर चोटें आईं और काफी खून बह रहा था. हादसे को देखकर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई. कुछ देर के लिए मौके पर जाम जैसी स्थिति भी बन गई. हालांकि, घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई आगे नहीं आया. इसी दौरान वहां से गुजर रहे भुवनेश राठौर, जो NCC कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, की नजर सड़क पर पड़े मनीष पर पड़ी. भुवनेश ने स्थिति को समझते हुए तुरंत मदद करने का फैसला किया.

108 एंबुलेंस को दो बार किया फोन

भुवनेश ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एंबुलेंस पर फोन किया. बताया गया कि उन्होंने दो बार कॉल की, लेकिन उन्हें वहां से अपेक्षित मदद नहीं मिल सकी. दूसरी तरफ घायल मनीष की हालत गंभीर थी और हर गुजरता मिनट उसके लिए अहम था. ऐसे समय में भुवनेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की थी. एंबुलेंस का इंतजार करने के बजाय उन्होंने खुद ही मनीष को अस्पताल ले जाने का फैसला किया.

अपनी बाइक पर घायल को बैठाकर दौड़े अस्पताल

भुवनेश ने बेहोश पड़े मनीष को अपनी बाइक पर बैठाया और सीधे न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओर निकल पड़े. इस दौरान उनके लिए हर पल महत्वपूर्ण था. घायल की हालत देखकर उन्हें डर था कि अस्पताल पहुंचने में देरी हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है. भुवनेश ने किसी तरह मनीष को अस्पताल पहुंचाया. वहां पहुंचने के बाद उन्होंने डॉक्टरों को हादसे की पूरी जानकारी दी. इसके बाद डॉक्टरों ने घायल का इलाज शुरू किया.

इलाज के बाद मनीष को आया होश

अस्पताल में समय पर इलाज मिलने के बाद मनीष की हालत में सुधार हुआ और उसे होश आ गया. इसके बाद भुवनेश ने सिर्फ अस्पताल पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं की, बल्कि वह काफी देर तक वहीं रुका रहा. उसने मनीष के परिवार से संपर्क करने और इलाज से जुड़ी जरूरी मदद करने में भी सहयोग किया. बताया गया कि वह रात करीब 11 बजे तक अस्पताल में मौजूद रहा और परिवार के आने के बाद ही वहां से रवाना हुआ.

परिवार को सौंपकर ही वापस लौटा

भुवनेश ने घायल मनीष के परिजनों के आने तक अस्पताल में रहकर उसकी मदद की. जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो उसने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद मनीष को परिवार के हवाले कर भुवनेश वहां से निकला. एक अनजान व्यक्ति के लिए इतनी देर तक अस्पताल में रुकना और उसकी मदद करना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. भुवनेश की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं.

सिस्टम से पहले इंसानियत आई काम

इस घटना में सबसे खास बात यही रही कि हादसे के बाद मदद का इंतजार करने के बजाय भुवनेश ने खुद आगे बढ़कर घायल को अस्पताल पहुंचाया. अगर वह भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ तमाशबीन बना रहता तो घायल को अस्पताल पहुंचने में और समय लग सकता था. यह घटना एक बार फिर बताती है कि सड़क हादसे में पहले कुछ मिनट कितने अहम होते हैं. किसी घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाना उसकी जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

कोटा की इस घटना में भुवनेश राठौर ने यही किया. जब घायल मनीष को तत्काल मदद की जरूरत थी, तब उसने अपनी सुविधा और डर की परवाह किए बिना उसकी मदद की. एक आम युवक की यह पहल किसी की जिंदगी बचाने की वजह बन गई.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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