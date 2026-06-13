/कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

Kota Crime News: कोटा के चन्द्रेसल मठ के युवा संत देवानंद की हत्या के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस प्रकरण में पुलिस ने एडवोकेट संतोष राय को गिरफ्तार किया है. उसके साथ एक कथित सुपारी किलर पुष्पेंद्र को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं.

संतोष राय की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू) से जुड़े कई कर्मचारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने राहत की भावना व्यक्त की है. उनका कहना है कि लंबे समय से वे उसकी शिकायतों और गतिविधियों से परेशान थे.

Add Zee News as a Preferred Source

आरटीयू कर्मचारियों का दावा, शिकायतों से होती थी परेशानी

जानकारी के अनुसार, संतोष राय की पत्नी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कार्मिक के पद पर कार्यरत है. कर्मचारियों का आरोप है कि संतोष विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें करता था. इन शिकायतों के कारण कई लोगों को प्रशासनिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा.

आरटीयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सीडी प्रसाद ने बताया कि संतोष राय अकादमिक, वित्त और अन्य विभागों से जुड़ी सूचनाओं के लिए लगातार आरटीआई आवेदन करता था. उनके अनुसार, कई बार की गई शिकायतें सही नहीं पाई गईं, लेकिन इनके कारण कर्मचारियों को लंबे समय तक परेशानियां उठानी पड़ीं.

पूर्व कुलपति ने साझा किया अपना अनुभव

प्रोफेसर सीडी प्रसाद का कहना है कि संतोष राय ने उनके दस्तावेजों को लेकर भी शिकायत की थी और उन्हें फर्जी बताया था. बाद में संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया, जिसमें वे सही पाए गए. इसके बाद उन्हें पेंशन संबंधी लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों के कारण विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी मानसिक और प्रशासनिक दबाव में रहते थे.

रिटायर्ड प्रोफेसर के 45 लाख रुपए अटके

आरटीयू से सेवानिवृत्त प्रोफेसर धीरेंद्र माथुर ने भी संतोष राय की शिकायतों से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया. उनका कहना है कि उनकी ग्रेच्युटी और पीएल से जुड़े लगभग 45 लाख रुपए अभी तक अटके हुए हैं.

उन्होंने बताया कि जिस परियोजना को लेकर शिकायत की गई थी, उसे पहले ही फाइनेंस कमेटी और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से मंजूरी मिल चुकी थी. इसके बावजूद शिकायतों के कारण भुगतान में देरी हुई. प्रोफेसर माथुर के अनुसार, उन्हें सेवानिवृत्त हुए दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राशि का भुगतान नहीं हो पाया है.

अदालत ने भी लगाया था जुर्माना

रिटायर्ड प्रोफेसर एके द्विवेदी ने कहा कि संतोष राय की शिकायतों से विश्वविद्यालय का स्टाफ लंबे समय से परेशान था. उन्होंने बताया कि इस मामले में न्यायालय का भी रुख किया गया था और झूठी शिकायतों के मामले में अदालत ने संतोष राय पर हजारों रुपए की पेनल्टी लगाई थी. पूर्व कुलपति प्रोफेसर एनपी कौशिक ने भी कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान संतोष लगातार शिकायतें करता था और राजभवन तक मामले पहुंचाता था.

2012 में कोटा आने के बाद बढ़ी सक्रियता

जानकारी के अनुसार, संतोष राय वर्ष 2012 में कोटा आया था. उसकी पत्नी आरटीयू में कार्यरत होने के कारण वह विश्वविद्यालय परिसर में रहने लगा. कर्मचारियों का आरोप है कि इसके बाद उसने विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मामलों में लगातार आरटीआई और शिकायतों के जरिए हस्तक्षेप किया. हालांकि पिछले कुछ वर्षों से वह विश्वविद्यालय परिसर के बाहर रह रहा था, लेकिन कर्मचारियों के अनुसार उसकी सक्रियता कम नहीं हुई थी.

मठ की संपत्ति और बैंक खातों पर थी नजर

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि संतोष राय और अन्य आरोपियों की नजर चन्द्रेसल मठ की संपत्तियों पर थी. पुलिस के अनुसार, मठ के बैंक खातों में जमा चार करोड़ रुपए से अधिक की राशि और करीब 700 बीघा जमीन पर उसकी नजर थी. इसी क्रम में वह स्वयं को मठ का अध्यक्ष भी घोषित कर चुका था.

इस मामले में मुख्य आरोपी आदित्य वर्मा की पत्नी जैक्शन जॉर्ज को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. कोटा पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया है. उन्हें कोटा लाकर नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है.