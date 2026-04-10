ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान ने पकड़ी रफ्तार, कोटा के स्कूलों में न्यायिक अधिकारी बन रहे 'टीचर'

Legal Rights and Cyber Safety News: कोटा में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर शुरू किया गया "ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे" अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास के नेतृत्व में डालसा से जुड़े न्यायिक अधिकारी, वकील और ट्रेनी RJS अधिकारी स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को कानूनी जागरूकता प्रदान कर रहे हैं.
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Kota News: कोटा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) के निर्देशन पर शुरू किया गया "ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे" अभियान कोटा जिले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस अभियान के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारी, वकील और ट्रेनी RJS अधिकारी स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को कानूनी जागरूकता प्रदान कर रहे हैं.
यह अभियान मुख्य रूप से बच्चों में कानूनी ज्ञान बढ़ाने, अपराधों की रोकथाम और बच्चों को अपराधों से दूर रखने पर केंद्रित है. न्यायिक अधिकारी पारंपरिक टीचर की भूमिका में आकर विद्यार्थियों को आसान भाषा में कानूनी जानकारी दे रहे हैं. अभियान के तहत न्यायिक अधिकारी विद्यार्थियों को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, OTP स्कैम, ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं. साथ ही बच्चों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है.
अभियान की एक खास बात "कोर्ट वाली दीदी - शिकायत बॉक्स" है. विद्यार्थी अपनी समस्याएं, शिकायतें या जिज्ञासाएं इस बॉक्स में डाल रहे हैं. डालसा सचिव गीता चौधरी इन शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगी और बच्चों की समस्याओं का समाधान करेंगी. अभियान के तहत 6 महीने बाद विद्यार्थियों की विधिक ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा खंड, जिला और प्रदेश स्तर पर होगी. प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और नकद राशि दी जाएगी.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास के नेतृत्व में कोटा जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में यह अभियान धीरे-धीरे शुरू हो चुका है. न्यायिक अधिकारी स्कूलों में जाकर इंटरएक्टिव सेशन्स ले रहे हैं, जिससे विद्यार्थी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं.यह अभियान न केवल बच्चों को कानूनी रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि उन्हें अपराधों से दूर रखने और जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
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