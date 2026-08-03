/बेटे और बहु ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत

Rajasthan Crime News: कोटा जिले के नांता क्षेत्र से एक बुजुर्ग दंपती द्वारा अपने ही बेटे, बहू और पोते पर गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है. 73 वर्षीय बाबू सिंह और उनकी 70 वर्षीय पत्नी गोपालीबाई ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है. पीड़ित दंपती का आरोप है कि परिवार के सदस्य लंबे समय से उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं. उनका यह भी दावा है कि उनकी पेंशन की राशि भी दबाव बनाकर हड़प ली गई. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच संबंधित एजेंसियों के स्तर पर की जानी बाकी है.



क्या है पूरा मामला?

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पीड़ित दंपती के अनुसार उनका मंझला बेटा देवेन्द्र सिंह, उसकी पत्नी और पुत्र आए दिन उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं. उनका आरोप है कि परिवार के लोगों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया तथा उनकी आर्थिक स्थिति का भी फायदा उठाया. शिकायत में कहा गया है कि बुजुर्ग की पेंशन की राशि पर भी जबरन कब्जा कर लिया गया.



24 जुलाई की घटना का भी किया जिक्र

शिकायत में 24 जुलाई की एक घटना का भी उल्लेख किया गया है. दंपती का आरोप है कि उस दिन उनका पोता कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. घटना के बाद से दोनों बुजुर्ग भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर हैं. उन्होंने प्रशासन से अपनी और अपनी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.



स्थानीय पुलिस पर लगाया अनदेखी का आरोप

बुजुर्ग दंपती का कहना है कि उन्होंने नांता थाना पुलिस को कई बार शिकायत दी, लेकिन उनकी शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. पुलिस से अपेक्षित मदद नहीं मिलने के बाद उन्होंने आईजी कार्यालय का रुख किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी.



आईजी कार्यालय में सौंपी शिकायत

पीड़ित दंपती ने आईजी कार्यालय में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे बिना डर के जीवन यापन कर सकें.



लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिले

बुजुर्ग दंपती ने अपनी पीड़ा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई. उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है. उन्होंने प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर मामले का समाधान कराने की अपील की है.



क्या कहते हैं नियम?

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भरण-पोषण के लिए 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) लागू है. इस कानून के तहत माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं. यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ उत्पीड़न या हिंसा होती है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.



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