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बेटे और बहु ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत

Kota News: कोटा के नांता क्षेत्र में रहने वाले 73 वर्षीय बाबू सिंह और उनकी 70 वर्षीय पत्नी गोपालीबाई ने अपने बेटे, बहू और पोते पर मारपीट, गाली-गलौज, पेंशन की राशि हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. दंपती का कहना है कि स्थानीय पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने आईजी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 03, 2026, 10:43 AM IST | Updated:Aug 03, 2026, 10:43 AM IST
बेटे और बहु ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: कोटा जिले के नांता क्षेत्र से एक बुजुर्ग दंपती द्वारा अपने ही बेटे, बहू और पोते पर गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है. 73 वर्षीय बाबू सिंह और उनकी 70 वर्षीय पत्नी गोपालीबाई ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है. पीड़ित दंपती का आरोप है कि परिवार के सदस्य लंबे समय से उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं. उनका यह भी दावा है कि उनकी पेंशन की राशि भी दबाव बनाकर हड़प ली गई. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच संबंधित एजेंसियों के स्तर पर की जानी बाकी है.


क्या है पूरा मामला?

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पीड़ित दंपती के अनुसार उनका मंझला बेटा देवेन्द्र सिंह, उसकी पत्नी और पुत्र आए दिन उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं. उनका आरोप है कि परिवार के लोगों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया तथा उनकी आर्थिक स्थिति का भी फायदा उठाया. शिकायत में कहा गया है कि बुजुर्ग की पेंशन की राशि पर भी जबरन कब्जा कर लिया गया.


24 जुलाई की घटना का भी किया जिक्र

शिकायत में 24 जुलाई की एक घटना का भी उल्लेख किया गया है. दंपती का आरोप है कि उस दिन उनका पोता कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. घटना के बाद से दोनों बुजुर्ग भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर हैं. उन्होंने प्रशासन से अपनी और अपनी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.


स्थानीय पुलिस पर लगाया अनदेखी का आरोप

बुजुर्ग दंपती का कहना है कि उन्होंने नांता थाना पुलिस को कई बार शिकायत दी, लेकिन उनकी शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. पुलिस से अपेक्षित मदद नहीं मिलने के बाद उन्होंने आईजी कार्यालय का रुख किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी.


आईजी कार्यालय में सौंपी शिकायत

पीड़ित दंपती ने आईजी कार्यालय में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे बिना डर के जीवन यापन कर सकें.


लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिले

बुजुर्ग दंपती ने अपनी पीड़ा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई. उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है. उन्होंने प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर मामले का समाधान कराने की अपील की है.


क्या कहते हैं नियम?

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भरण-पोषण के लिए 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) लागू है. इस कानून के तहत माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं. यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ उत्पीड़न या हिंसा होती है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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