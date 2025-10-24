पहले डंडों से पीटा फिर मुंह पर चिपटा दी CELLO टेप, मगरमछ के साथ फोटोशूट करवाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिखाया ठेंगा

Kota Viral video: युवकों ने डंडों से मगरमच्छ को पीटकर उसे घायल कर दिया और उसके मुंह को टेप से बांध दिया ताकि वह हिलडुल न कर सके. इस क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में रोष फैल गया.
Rajasthan Viral video: राजस्थान के कोटा शहर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवकों ने घायल मगरमच्छ के साथ फोटोशूट कर कानून का उल्लंघन किया. वीडियो में युवक मगरमच्छ का मुंह टेप से बांधकर उसके साथ मजाक करते और फोटो खींचते नजर आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वन विभाग ने इसे गंभीर अपराध करार देते हुए वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. यह घटना बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के देवली अरब इलाके में हुई, जहां मगरमच्छ का इलाज जारी है.
मगरमच्छ से युवकों ने खेला खेल
देर रात करीब तीन से चार फीट लंबा मगरमच्छ अचानक कॉलोनी में घुस गया, जिससे स्थानीय लोग घबरा गए. कुछ लोग उसे भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ युवकों ने इसे हल्के में लिया और मगरमच्छ के साथ खेलना शुरू कर दिया. वीडियो में एक युवक कहता सुनाई देता है, "अब कोई इसे नहीं मारेगा, एक-दो फोटो लेने दो भाई." युवक हंसते-मजाक करते हुए मगरमच्छ को स्कूटी पर रखकर ले जाने की कोशिश भी करते दिखे. यह लापरवाही जानवर और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी.
घायल मगरमच्छ: टेप और डंडों से क्रूरता
युवकों ने डंडों से मगरमच्छ को पीटकर उसे घायल कर दिया और उसके मुंह को टेप से बांध दिया ताकि वह हिलडुल न कर सके. इस क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में रोष फैल गया. जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तो मगरमच्छ कमजोर और घायल अवस्था में था. टीम ने उसे कब्जे में लेकर पशु चिकित्सालय भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की हरकत से मगरमच्छ की जान जा सकती थी.
वन विभाग का कड़ा रुख: कानूनी कार्रवाई शुरू
वन विभाग के डीएफओ अनुराग भटनागर ने घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि मगरमच्छ को देखते ही सूचना देनी चाहिए थी, न कि उसे नुकसान पहुंचाना. उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कार्रवाई होगी. भटनागर ने चेतावनी दी कि इस तरह का व्यवहार न केवल वन्यजीवों के लिए खतरनाक है, बल्कि इंसानों के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं.
जागरूकता की जरूरत: वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता
विशेषज्ञों ने आमजन से अपील की है कि जंगली जानवरों को देखते ही वन विभाग को सूचित करें, न कि उनके साथ छेड़छाड़ करें. इस घटना ने वन्यजीव संरक्षण और जागरूकता की जरूरत पर फिर से ध्यान खींचा है. कोटा प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत देने की सलाह दी है.