मोबाइल छीनकर मां ने लगाई डांट-फटकार, नाराज हुई छात्रा ने 'टॉयलेट' में जाकर उठा लिया खौफनाक कदम

Kota News: कोटा कोटा शहर में एक बार फिर एक दुखद घटना ने लोगों को झकझोर दिया है. 10वीं कक्षा पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने मां के डांटने पर टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया. छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे कोटा के प्रसिद्ध जेके लोन अस्पताल में भर्ती कर इलाज चल रहा है.
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Kota suicide attempt: कोटा में 10वीं कक्षा पढ़ने वाली 16 वर्षीय एक छात्रा ने मां के डांटने पर टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया. छात्रा स्कूल से आने के बाद मोबाइल फोन चला रही थी, जिसे मां ने छीन लिया. नाराज होकर छात्रा ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया. परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर कोटा के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और इलाज जारी है.
सुकेत थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा स्कूल से घर आने के बाद मोबाइल फोन पर लगी हुई थी. जब उसकी मां ने फोन छीन लिया और डांटा, तो नाराज होकर छात्रा ने घर में रखा टॉयलेट क्लीनर पी लिया. परिवार के सदस्यों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए कोटा के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया गया.
परिवार का बयान
छात्रा के मामा ने बताया, “मेरी भांजी स्कूल से आते ही घंटों मोबाइल फोन चलाती थी. मेरी बहन (मां) ने कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानती थी. बुधवार दोपहर को बहन ने फोन छीनकर रख लिया. इससे नाराज होकर भांजी ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया.” परिवार के अनुसार, छात्रा अक्सर मोबाइल फोन पर ज्यादा समय बिताती थी.
अस्पताल में इलाज जारी
जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला ने बताया कि बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है. उसकी हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है. चिकित्सकों ने बताया कि टॉयलेट क्लीनर में मौजूद केमिकल्स के कारण पेट और आंतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन समय पर इलाज शुरू होने से जान बच गई.
पुलिस की भूमिका
सुकेत थाना के कांस्टेबल नरेश ने बताया कि अभी तक इस घटना की कोई औपचारिक शिकायत या सूचना थाने में नहीं आई है. यदि परिवार शिकायत करता है तो पुलिस पूरी जांच करेगी.
बढ़ती मां-बेटी की टकराहट
कोटा जैसे शिक्षा नगरी में इस तरह की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा के दबाव, मोबाइल फोन की लत और माता-पिता के साथ कम संवाद इस तरह की घटनाओं का प्रमुख कारण बन रहा है. मनोवैज्ञानिकों ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों पर उन्हें डांटने के बजाय समझाने का प्रयास करें.यह घटना एक बार फिर शिक्षा के दबाव और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को सामने लाती है. कोटा में पिछले कुछ वर्षों में छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या के प्रयास की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बाद प्रशासन और स्कूलों को सख्ती बरतने की जरूरत है.
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