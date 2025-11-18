Zee Rajasthan
कोटा में दिनदहाड़े फायरिंग, फाइनेंस कार की पुरानी रंजिश में युवक पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, बाल-बाल बचा आरिफ

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 18, 2025, 07:23 AM IST | Updated: Nov 18, 2025, 07:23 AM IST

कोटा में दिनदहाड़े फायरिंग, फाइनेंस कार की पुरानी रंजिश में युवक पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, बाल-बाल बचा आरिफ

Kota Crime News: कोटा शहर के व्यस्त इलाके गढ़ पैलेस के पास देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब तीन बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गनीमत रही कि तीन-चार राउंड फायरिंग के बावजूद युवक को सिर्फ खरोंच आई और वह बाल-बाल बच गया. कैथूनीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

पीड़ित युवक आरिफ हुसैन उर्फ चाटू (28) शाम करीब 6:30 बजे गढ़ पैलेस के पास टी-स्टॉल पर खड़ा था. तभी बुलेट मोटरसाइकिल और एक्टिवा पर सवार तीन बदमाश पहुंचे और बिना कुछ बोले फायरिंग शुरू कर दी. गोली चलते देख आरिफ ने जान बचाने के लिए चंबल रिवर फ्रंट की ओर भागना शुरू किया. बदमाश उनका पीछा करते रहे. करीब 250-300 मीटर दौड़ने के बाद आरिफ ने रिवर फ्रंट के पास खड़ी एक कार के पीछे छिपकर जान बचाई. बदमाशों ने कार पर भी तीन-चार राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली कार से उछलकर आरिफ की जैकेट में जा लगी और उसी में अटक गई. आरिफ ने भी जवाब में बदमाशों पर पत्थर फेंके.

आरिफ हुसैन ने बताया, “हमलावर आदिल मिर्जा, शाहरुख खान और भय्यू हैं. कुछ महीने पहले फाइनेंस की कार को लेकर इनसे विवाद हुआ था, जिसका राजीनामा हो गया था. कल फिर शाहरुख से कहासुनी हो गई थी. उसी रंजिश में आज बदला लेने आए थे.” आरिफ ने तुरंत कैथूनीपोल थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने मौके से खोखे बरामद कर लिए हैं और तीनों आरोपियों की तलाश में दबिशें शुरू कर दी हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. कोतवाली डीएसपी ने बताया, “हथियारबंद हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी होगी. इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है.” शहर में लगातार बढ़ रही ऐसी वारदातों ने आमजन में दहशत पैदा कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

