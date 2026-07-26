/Kota Accident: स्टेट हाईवे 70 पर आमने सामने भिड़ीं दो बाइक, 2 युवकों की हालत गंभीर

Kota News: कोटा जिले में स्टेट हाईवे 70 पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इटावा और खातोली के बीच भोपालगंज के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने सीधी भिड़ंत हो गई. इस हादसे में दोनों बाइकों पर सवार कुल चार लोग घायल हो गए. इनमें दो युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया है.

परिवार के साथ जा रहे थे ओमप्रकाश सुमन

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खातोली थाना प्रभारी (एसएचओ) देशराज सिंह गुर्जर ने बताया कि भटवाड़ा निवासी ओमप्रकाश सुमन अपनी पत्नी और 5 वर्षीय बच्चे के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. दूसरी बाइक शहनाली निवासी 22 वर्षीय विनोद बैरवा चला रहा था.

टक्कर इतनी तेज कि सभी सड़क पर गिर पड़े

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार दोनों मोटरसाइकिलों की भिड़ंत काफी तेज थी. टक्कर लगते ही दोनों बाइकों पर सवार सभी चार लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दो कोटा रेफर

घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को इटावा उपजिला अस्पताल ले जाया गया. वहां मौजूद चिकित्सकों ने सभी का प्राथमिक उपचार किया. जांच के दौरान पता चला कि ओमप्रकाश सुमन और विनोद बैरवा के सिर और शरीर पर गहरी चोटें आई हैं. दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया. वहीं अन्य घायलों का उपचार अस्पताल में किया गया.

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही खातोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. पुलिस मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी.