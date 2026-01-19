कोटा स्टेशन पर अफरा-तफरी! बच्चे के प्लास्टिक सांप से मचा हड़कंप, दयोदय एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

Kota News: कोटा रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक मजेदार लेकिन अफरा-तफरी भरी घटना घटी, जब अजमेर से जबलपुर जा रही दयोदय एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12182) के एसी कोच में सांप होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में खलबली मच गई, और करीब 2 घंटे तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रोकी रही.

सूचना मिलते ही स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने एसी कोच (A1 या संबंधित कोच) की बारीकी से जांच की, जहां यात्री सीट के नीचे या आसपास सांप देखकर घबरा गए थे. चेकिंग के दौरान पता चला कि यह असली सांप नहीं, बल्कि प्लास्टिक का नकली सांप था! एक बच्चा इसी प्लास्टिक के सांप से खेल रहा था, जो सीट के नीचे गिर गया. किसी यात्री ने इसे असली सांप समझकर तुरंत रेलवे को सूचना दे दी, जिससे पूरे कोच में अफरा-तफरी मच गई.

गोविंद शर्मा ने बताया, "रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि दयोदय एक्सप्रेस के एसी कोच में सांप घुस गया है. प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन पहुंचने पर हमने A1 कोच की जांच की. बारीकी से देखने पर प्लास्टिक का सांप मिला. बच्चा खेलते-खेलते इसे गिरा दिया था, और किसी ने डर से असली समझ लिया." जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया, लेकिन इस दौरान रेलवे कर्मचारी और यात्री दोनों ही 2 घंटे तक परेशान रहे.

यह घटना ट्रेनों में यात्रियों की सतर्कता और छोटी सी गलतफहमी से होने वाली अफरा-तफरी का उदाहरण है. हाल के महीनों में कई ट्रेनों में असली सांप निकलने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं. लेकिन इस बार प्लास्टिक का सांप होने से मामला हल्का-फुल्का बन गया, हालांकि रेलवे स्टाफ को काफी समय लगा जांच में. यात्रियों को सलाह है कि ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं और स्टाफ को सूचित करें, लेकिन पहले पुष्टि जरूर करें. दयोदय एक्सप्रेस अब सामान्य रूप से चल रही है, और कोटा स्टेशन पर सामान्य यातायात बहाल है.

