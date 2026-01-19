Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोटा स्टेशन पर अफरा-तफरी! बच्चे के प्लास्टिक सांप से मचा हड़कंप, दयोदय एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

Rajasthan News: कोटा रेलवे स्टेशन पर अजमेर से जबलपुर जा रही दयोदय एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12182) के एसी कोच में सांप होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में अफरा-तफरी फैल गई, और ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर करीब 2 घंटे तक रोका गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 19, 2026, 08:14 AM IST | Updated: Jan 19, 2026, 08:14 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में स्मॉग का कहर, भिवाड़ी (342 AQI) रेड जोन में, 5 जिलों की हवा हुई जहरीली
7 Photos
Rajasthan AQI

राजस्थान में स्मॉग का कहर, भिवाड़ी (342 AQI) रेड जोन में, 5 जिलों की हवा हुई जहरीली

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में मिलकर काटा उधम, 3 लाख के पार पहुंची सिल्वर, सोने के भी तीखे हुए तेवर
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में मिलकर काटा उधम, 3 लाख के पार पहुंची सिल्वर, सोने के भी तीखे हुए तेवर

Rajasthan Weather Update: जयपुर से लेकर बीकानेर तक बारिश का अलर्ट, जानें कब गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: जयपुर से लेकर बीकानेर तक बारिश का अलर्ट, जानें कब गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

पहले ट्रायल में ही पचपदरा रिफाइनरी ने रचा इतिहास, 700 किलोमीटर दूर पहुंचा कच्चा तेल
6 Photos
Rajasthan government project

पहले ट्रायल में ही पचपदरा रिफाइनरी ने रचा इतिहास, 700 किलोमीटर दूर पहुंचा कच्चा तेल

कोटा स्टेशन पर अफरा-तफरी! बच्चे के प्लास्टिक सांप से मचा हड़कंप, दयोदय एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

Kota News: कोटा रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक मजेदार लेकिन अफरा-तफरी भरी घटना घटी, जब अजमेर से जबलपुर जा रही दयोदय एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12182) के एसी कोच में सांप होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में खलबली मच गई, और करीब 2 घंटे तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रोकी रही.

सूचना मिलते ही स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने एसी कोच (A1 या संबंधित कोच) की बारीकी से जांच की, जहां यात्री सीट के नीचे या आसपास सांप देखकर घबरा गए थे. चेकिंग के दौरान पता चला कि यह असली सांप नहीं, बल्कि प्लास्टिक का नकली सांप था! एक बच्चा इसी प्लास्टिक के सांप से खेल रहा था, जो सीट के नीचे गिर गया. किसी यात्री ने इसे असली सांप समझकर तुरंत रेलवे को सूचना दे दी, जिससे पूरे कोच में अफरा-तफरी मच गई.

गोविंद शर्मा ने बताया, "रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि दयोदय एक्सप्रेस के एसी कोच में सांप घुस गया है. प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन पहुंचने पर हमने A1 कोच की जांच की. बारीकी से देखने पर प्लास्टिक का सांप मिला. बच्चा खेलते-खेलते इसे गिरा दिया था, और किसी ने डर से असली समझ लिया." जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया, लेकिन इस दौरान रेलवे कर्मचारी और यात्री दोनों ही 2 घंटे तक परेशान रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह घटना ट्रेनों में यात्रियों की सतर्कता और छोटी सी गलतफहमी से होने वाली अफरा-तफरी का उदाहरण है. हाल के महीनों में कई ट्रेनों में असली सांप निकलने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं. लेकिन इस बार प्लास्टिक का सांप होने से मामला हल्का-फुल्का बन गया, हालांकि रेलवे स्टाफ को काफी समय लगा जांच में. यात्रियों को सलाह है कि ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं और स्टाफ को सूचित करें, लेकिन पहले पुष्टि जरूर करें. दयोदय एक्सप्रेस अब सामान्य रूप से चल रही है, और कोटा स्टेशन पर सामान्य यातायात बहाल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news