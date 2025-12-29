Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पॉलिश के कीचड़ में घंटों फंसे रहे मासूम बच्चे, जान पर बनी लापरवाही, अब दोषियों पर सख्त एक्शन की तैयारी

Rajasthan News: रामगंजमंडी (कोटा) के अमरपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में कोटा स्टोन फैक्ट्रियों की पॉलिश से बने दलदल में तीन मासूम बच्चे शनिवार को फंस गए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 29, 2025, 09:30 AM IST | Updated: Dec 29, 2025, 09:30 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Government Porject: जोधपुर में 167 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला स्लीपर वंदे भारत डिपो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलगी भयंकर मजबूती
6 Photos
Rajasthan Government Porject

Rajasthan Government Porject: जोधपुर में 167 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला स्लीपर वंदे भारत डिपो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलगी भयंकर मजबूती

राजस्थान में ठंड का कहर, करौली में 3.1 डिग्री तक गिरा पारा, जानें टॉप कोल्ड सिटीज
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में ठंड का कहर, करौली में 3.1 डिग्री तक गिरा पारा, जानें टॉप कोल्ड सिटीज

बीकानेर और शेखावाटी में बारिश करेगी नए साल का स्वागत, झमाझम बरस सकते हैं बादल!
8 Photos
Rajasthan Weather Update

बीकानेर और शेखावाटी में बारिश करेगी नए साल का स्वागत, झमाझम बरस सकते हैं बादल!

उत्तरी हवाओं ने जमाई माउंट आबू की कुल्फी, बर्फीली शीतलहर की चपेट में फतेहपुर, सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड
7 Photos
Rajasthan Weather Update

उत्तरी हवाओं ने जमाई माउंट आबू की कुल्फी, बर्फीली शीतलहर की चपेट में फतेहपुर, सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड

पॉलिश के कीचड़ में घंटों फंसे रहे मासूम बच्चे, जान पर बनी लापरवाही, अब दोषियों पर सख्त एक्शन की तैयारी

Kota Crime News: रामगंजमंडी (कोटा). अमरपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में कोटा स्टोन फैक्ट्रियों से निकलने वाली पॉलिश के दलदल में तीन छोटे बच्चों के फंसने की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यह हादसा शनिवार को हुआ, जब बच्चे खेलते-खेलते दलदल में धंस गए. करीब दो घंटे तक वे कीचड़ में फंसे रहे और जान पर बन आई. आखिरकार ग्रामीणों और आसपास के मजदूरों ने बहादुरी दिखाते हुए उन्हें बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

तहसीलदार के आदेश पर मौका मुआयना

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया. तहसीलदार के निर्देश पर पटवारी जितेंद्र मीणा तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और बच्चों से पूरी घटना की जानकारी ली. निरीक्षण के समय एक ट्रैक्टर पॉलिश डालते हुए मिला, जिसे पटवारी ने फौरन रोक दिया. आसपास की फैक्ट्रियों में पॉलिश अनियंत्रित तरीके से फेंके जाने की स्थिति का भी जायजा लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी

पटवारी जितेंद्र मीणा ने बताया कि मौका रिपोर्ट तैयार की जा रही है. रिपोर्ट में सभी तथ्य शामिल किए जाएंगे. इसके बाद पॉलिश अनधिकृत रूप से डालने वाले फैक्ट्री मालिकों और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी. मुख्य रूप से उन्हें पॉलिश फेंकने पर पूरी तरह पाबंद किया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि ऐसी लापरवाही से लोगों की जान खतरे में पड़ रही है, इसलिए अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी.

लोगों में गुस्सा और चिंता

इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर काफी रोष है. उनका कहना है कि लंबे समय से कोटा स्टोन की फैक्ट्रियां पॉलिश खुले में डाल रही हैं, जिससे रास्तों और खाली जगहों पर दलदल बन गया है. बारिश के दिनों में यह और खतरनाक हो जाता है. ग्रामीणों ने मांग की है कि फैक्ट्रियों के लिए पॉलिश निस्तारण की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों.

बच्चों के परिजन अभी सदमे में हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट मिलते ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे. यह मामला क्षेत्र में पर्यावरण और सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news