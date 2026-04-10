Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

मां ने छीना मोबाइल तो बेटी ने पी लिया टॉयलेट क्लीनर! मामा बोले- कई बार समझाया गया पर...

Kota News: कोटा में एक 16 वर्षीय छात्रा ने मोबाइल को लेकर मां से विवाद के बाद टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की. गंभीर हालत में उसे जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है और हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस को फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 10, 2026, 11:33 AM IST | Updated:Apr 10, 2026, 11:33 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न! 10-11 अप्रैल को बदलेगा मिजाज, इन शहरों में छाए बादल
6 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न! 10-11 अप्रैल को बदलेगा मिजाज, इन शहरों में छाए बादल

20 मिनट में इस तरह बनाएं राजस्थानी लापसी, स्वाद ऐसा कि फेल हो जाएगी हलवाई वाली रेसिपी
7 Photos
Rajasthani famous food

20 मिनट में इस तरह बनाएं राजस्थानी लापसी, स्वाद ऐसा कि फेल हो जाएगी हलवाई वाली रेसिपी

कोटा की बेटी ने एशिया में बजाया भारत का डंका! अरुंधति चौधरी ने जीता गोल्ड
6 Photos
kota news

कोटा की बेटी ने एशिया में बजाया भारत का डंका! अरुंधति चौधरी ने जीता गोल्ड

राजस्थान में अब दिखेगा गर्मी का भयंकर रूप, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, जानें अपने शहर का हाल
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में अब दिखेगा गर्मी का भयंकर रूप, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, जानें अपने शहर का हाल

मां ने छीना मोबाइल तो बेटी ने पी लिया टॉयलेट क्लीनर! मामा बोले- कई बार समझाया गया पर...

Kota News: कोटा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दसवीं कक्षा की एक छात्रा ने टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना के बाद परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए छात्रा को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. हालत गंभीर होने पर उसे कोटा के जेके लोन अस्पताल रेफर किया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों की निगरानी में उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

यह घटना सुकेत थाना क्षेत्र की है. परिजनों के अनुसार, छात्रा (16) दसवीं कक्षा में पढ़ती है और स्कूल से लौटने के बाद अक्सर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती थी. घटना वाले दिन भी वह स्कूल से आने के बाद मोबाइल चला रही थी. जब उसकी मां ने उसे फोन इस्तेमाल करने से मना किया, तो वह नहीं मानी. इसके बाद मां ने फोन छीनकर अपने पास रख लिया, जिससे छात्रा नाराज हो गई.

क्या कहना है छात्रा के मामा का
छात्रा के मामा ने बताया कि उसकी भांजी की यह आदत पहले से थी और परिवार उसे कई बार समझा चुका था, लेकिन वह अपनी आदत नहीं बदल रही थी. बुधवार दोपहर को जब मां ने फोन छीन लिया, तो गुस्से में आकर छात्रा ने घर में रखा टॉयलेट क्लीनर पी लिया. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस मामले में सुकेत थाना के कांस्टेबल नरेश ने बताया कि फिलहाल इस तरह की कोई औपचारिक शिकायत थाने में दर्ज नहीं हुई है. यदि शिकायत मिलती है, तो पुलिस मामले की पूरी जांच करेगी.

मेडिकल टीम उसकी लगातार देखभाल कर रही
वहीं, निर्मला, अधीक्षक, जेके लोन अस्पताल ने जानकारी दी कि बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है और मेडिकल टीम उसकी लगातार देखभाल कर रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल छात्रा की हालत स्थिर है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

यह घटना एक बार फिर परिवारों में बच्चों के मोबाइल उपयोग और मानसिक स्थिति को लेकर जागरूकता की जरूरत को उजागर करती है. विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news