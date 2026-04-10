मां ने छीना मोबाइल तो बेटी ने पी लिया टॉयलेट क्लीनर! मामा बोले- कई बार समझाया गया पर...

Kota News: कोटा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दसवीं कक्षा की एक छात्रा ने टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना के बाद परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए छात्रा को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. हालत गंभीर होने पर उसे कोटा के जेके लोन अस्पताल रेफर किया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों की निगरानी में उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

यह घटना सुकेत थाना क्षेत्र की है. परिजनों के अनुसार, छात्रा (16) दसवीं कक्षा में पढ़ती है और स्कूल से लौटने के बाद अक्सर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती थी. घटना वाले दिन भी वह स्कूल से आने के बाद मोबाइल चला रही थी. जब उसकी मां ने उसे फोन इस्तेमाल करने से मना किया, तो वह नहीं मानी. इसके बाद मां ने फोन छीनकर अपने पास रख लिया, जिससे छात्रा नाराज हो गई.

क्या कहना है छात्रा के मामा का

छात्रा के मामा ने बताया कि उसकी भांजी की यह आदत पहले से थी और परिवार उसे कई बार समझा चुका था, लेकिन वह अपनी आदत नहीं बदल रही थी. बुधवार दोपहर को जब मां ने फोन छीन लिया, तो गुस्से में आकर छात्रा ने घर में रखा टॉयलेट क्लीनर पी लिया. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया.

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इस मामले में सुकेत थाना के कांस्टेबल नरेश ने बताया कि फिलहाल इस तरह की कोई औपचारिक शिकायत थाने में दर्ज नहीं हुई है. यदि शिकायत मिलती है, तो पुलिस मामले की पूरी जांच करेगी.

मेडिकल टीम उसकी लगातार देखभाल कर रही

वहीं, निर्मला, अधीक्षक, जेके लोन अस्पताल ने जानकारी दी कि बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है और मेडिकल टीम उसकी लगातार देखभाल कर रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल छात्रा की हालत स्थिर है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

यह घटना एक बार फिर परिवारों में बच्चों के मोबाइल उपयोग और मानसिक स्थिति को लेकर जागरूकता की जरूरत को उजागर करती है. विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

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