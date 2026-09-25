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सुकेत नगर पालिका में भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा अध्यक्ष निर्वाचित, कांग्रेस के उमरदीन खान को 1 वोट से दी मात

Kota News: रामगंजमंडी की सुकेत नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा ने जीत दर्ज की. सीधे मुकाबले में चोपड़ा ने कांग्रेस के उमरदीन खान को 1 वोट से हराया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Sep 25, 2026, 12:29 PM IST | Updated:Sep 25, 2026, 12:29 PM IST
सुकेत नगर पालिका में भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा अध्यक्ष निर्वाचित, कांग्रेस के उमरदीन खान को 1 वोट से दी मात
Image Credit: Jitendra Chopra

Kota News: कोटा के रामगंजमंडी की सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव का नतीजा सामने आ गया है. यहां भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें जितेंद्र चोपड़ा ने कांग्रेस प्रत्याशी उमरदीन खान को महज 1 वोट के अंतर से शिकस्त दी.

चुनाव में भाजपा के जितेंद्र चौपड़ा को कुल 13 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उमरदीन खान के खाते में 12 वोट आए. इस तरह जितेंद्र चोपड़ा ने 1 वोट के मामूली अंतर से जीत दर्ज कर सूकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया.

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सुकेत नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. महज एक वोट के अंतर से परिणाम आने के कारण चुनाव का नतीजा काफी रोमांचक रहा. सुकेत में वंदे मातरम जय श्री राम के नारे की गूंज सुनाई दे रही है. वंदे मातरम् जय श्री राम के नारे के साथ सुकेत की सड़कों पर भाजपा ने विजय जुलूस निकाला.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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