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Kota News: कोटा के रामगंजमंडी की सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव का नतीजा सामने आ गया है. यहां भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें जितेंद्र चोपड़ा ने कांग्रेस प्रत्याशी उमरदीन खान को महज 1 वोट के अंतर से शिकस्त दी.
चुनाव में भाजपा के जितेंद्र चौपड़ा को कुल 13 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उमरदीन खान के खाते में 12 वोट आए. इस तरह जितेंद्र चोपड़ा ने 1 वोट के मामूली अंतर से जीत दर्ज कर सूकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया.
सुकेत नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. महज एक वोट के अंतर से परिणाम आने के कारण चुनाव का नतीजा काफी रोमांचक रहा. सुकेत में वंदे मातरम जय श्री राम के नारे की गूंज सुनाई दे रही है. वंदे मातरम् जय श्री राम के नारे के साथ सुकेत की सड़कों पर भाजपा ने विजय जुलूस निकाला.
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