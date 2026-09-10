/कोटा में साइबर ठगी का बड़ा मामला: न OTP दिया, न बैंक डिटेल... फिर भी खाते से पार हो गए 1.20 लाख रुपये

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के मोरपा गांव के रहने वाले 41 वर्षीय लोकेश पुत्र देवलाल मालव साइबर ठगी का शिकार हो गए. उनके बैंक खाते से छह अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 1 लाख 20 हजार 628 रुपये निकाल लिए गए. जब पीड़ित को खाते से रकम निकलने के मैसेज मोबाइल पर आया तो उसको ठगी के बारे में पता चला.

मिली जानकारी के मुताबिक, 15 दिन पहले लोकेश कोटा मंडी में लहसुन बेचकर घर लौटे थे. इसके बाद उन्होंने 31 अगस्त को बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में पैसे जमा कराए. 7 सितंबर को अचानक उनके खाते से लगातार छह बार रुपये निकाल लिए गए. इस दौरान सबसे पगले खाते से 67,515 रुपये निकाले. फिर 10,000 रुपये, 9,999 रुपये, 9,998 रुपये, 16,219 रुपये और आखिर में 6,897 रुपये निकाले गए. इस तरह कुल 1,20,628 रुपये खाते से निकल गए.

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बिना ओटीपी के निकाल लिए गए रुपये

लोकेश का आरोप है कि उसने किसी व्यक्ति को ओटीपी नहीं बताया और न ही बैंक खाते से संबंधित कोई गोपनीय जानकारी साझा की, इसके बावजूद खाते से इतनी बड़ी रकम निकल गई. लगातार आए मैसेज देखकर वह परेशान हो गया.

रुपये वापस दिलाने की लगाई गुहार

पीड़ित ने मामले की ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज कराई है. उसने पुलिस और संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और खाते से निकाली गई रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है.

साइबर ठगी से जुड़े पहलुओं की पड़ताल जारी

फिलहाल पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. खाते से हुए ट्रांजैक्शन और रकम निकालने के तरीके के आधार पर पुलिस साइबर ठगी से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है. घटना ने एक बार फिर बैंक खातों में जमा रकम की ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर अपराधों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत को सामने ला दिया है.



भारत में साइबर ठगी के मामलों में Information Technology Act, 2000 और Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. मामले में कौन-सी धाराएं लागू होंगी, यह साइबर ठगी के तरीके, अपराध की प्रकृति और जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर तय किया जाता है.

साइबर ठगी होने पर तुरंत क्या करें?

सबसे जरूरी है कि पीड़ित तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत करें. भारत सरकार के National Cyber Crime Reporting Portal के अनुसार, वित्तीय साइबर फ्रॉड के लिए 1930 पर तत्काल रिपोर्टिंग की सुविधा 24x7 उपलब्ध है. इसके अलावा National Cyber Crime Reporting Portal पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. शिकायत करते समय बैंक का नाम, ट्रांजैक्शन/UTR नंबर, तारीख, ठगी की रकम और उपलब्ध स्क्रीनशॉट/अन्य सबूत तैयार रखने चाहिए.