/Kota: महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पति ही निकला हत्यारा, गले में चुन्नी डाल दबाया गला

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में 22 अप्रैल को एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस केस में मृतका का पति ही हत्यारा निकला. पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र लोधी को गिरफ्तार कर लिया है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि महिला की मौत दम घुटने से हुई. साथ ही गले पर दबाव और गला घोंटने के स्पष्ट निशान मिले हैं. मृतका की पहचान 39 वर्षीय मीरा के रूप में हुई है. शुरुआत में परिजनों ने कोटा एसपी कार्यालय पहुंचकर हत्या की आशंका जताई थी. इसके बाद रेलवे कॉलोनी थाने में जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर मामला जयपुर के प्रताप नगर थाने को ट्रांसफर किया गया.

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प्रताप नगर थाना अधिकारी पूरणमल यादव के अनुसार, जांच के दौरान सामने आया कि मीरा और उसके पति वीरेंद्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. मीरा अपने पीहर जाना चाहती थी लेकिन पति इसके खिलाफ था. 22 अप्रैल को इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो हिंसक हो गया. गुस्से में आकर आरोपी ने पहले पत्नी के साथ मारपीट की और फिर चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपी ने साजिश रचते हुए सबूत छिपाने की कोशिश की. उसने अपने दोनों बच्चों को कार की आगे की सीट पर बैठाया और पत्नी के शव को पीछे रखकर जयपुर से कोटा पहुंच गया. रास्ते में उसने ससुराल पक्ष को फोन कर बताया कि मीरा की तबीयत खराब है और वह उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा है. बाद में उसने मौत की सूचना देकर फोन उठाना बंद कर दिया.

मृतका के भाई केशव ने बताया कि आरोपी लगातार उन्हें जयपुर आने से मना कर कोटा बुला रहा था, जिससे परिवार को शक हुआ. जब कोटा में शव देखा गया तो गले पर चुन्नी से दबाने के निशान साफ दिखाई दिए. इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की गई, जिसमें हत्या की पुष्टि हो गई.

पुलिस के अनुसार, वीरेंद्र और मीरा की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी. उनके दो बच्चे हैं-3 साल की बेटी और 11 साल का बेटा है. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों जयपुर में रहने लगे थे. आरोपी माइनिंग पार्ट्स का कारोबार करता था.

फिलहाल दोनों बच्चे आरोपी के पिता पुरुषोत्तम लोधी के पास हैं. घटना के बाद आरोपी का कोटा स्थित मकान बंद मिला, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गांव चले गए हैं.