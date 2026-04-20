Kota News: राजस्थान के कोटा थर्मल पावर प्लांट में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नियमित कर्मचारी नितिन मिश्रा पर ड्यूटी के दौरान भालू ने हमला कर दिया. घटना उस समय हुई जब नितिन मिश्रा इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे थे और सरकारी कैंटीन में चाय पीने के बाद वापस अपने कार्यस्थल की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए भालू ने उन पर अचानक हमला कर दिया.

हमले में नितिन मिश्रा के पेट और सीने पर खरोंचें आईं. हालांकि राहत की बात यह रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने थर्मल प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. कर्मचारियों में इस घटना के बाद भय का माहौल बन गया है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल

गौरतलब है कि हाल ही में वन विभाग द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें कोटा थर्मल के अभियंताओं और कर्मचारियों को वन्यजीवों से सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई थी. इसके बावजूद इस तरह की घटना का होना चिंता का विषय है और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है.

भारतीय मजदूर संघ, कोटा थर्मल इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि यह समस्या नई नहीं है. कई बार थर्मल प्लांट के उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है. वन्यजीवों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए वन विभाग को पत्र भी लिखे गए हैं. लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

कश्यप का कहना है कि वन विभाग द्वारा इन वन्यजीवों को न तो पकड़ा जा रहा है और न ही उन्हें प्लांट परिसर से बाहर ले जाया जा रहा है. इससे कर्मचारियों को हर समय खतरे के बीच काम करना पड़ रहा है. उन्होंने इस खबर के माध्यम से वन विभाग से अपील की है कि जल्द से जल्द इन वन्यजीवों को यहां से हटाया जाए.

इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि जब तक इन जानवरों को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाता, तब तक थर्मल प्लांट परिसर में वन विभाग की एक स्थायी चौकी स्थापित की जाए, ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में वन्यजीवों की मौजूदगी और उससे जुड़े जोखिमों को उजागर कर दिया है.