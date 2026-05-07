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कोटा में 'तिजोरी कांड', 30 किलो चांदी गायब होने से हड़कंप, व्यापारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी!

Kota News: कोटा में एक व्यापारी की तिजोरी से 30 किलो चांदी गायब होने का मामला गरमा गया है. पीड़ित ने अपनी भाभी और उनके परिजनों पर जेवर गायब करने का आरोप लगाया है. पुलिस अधीक्षक से मिलकर व्यापारिक संगठनों ने सख्त कार्रवाई और चांदी बरामदगी की मांग की है.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: May 07, 2026, 07:49 AM|Updated: May 07, 2026, 07:49 AM
कोटा में 'तिजोरी कांड', 30 किलो चांदी गायब होने से हड़कंप, व्यापारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी!
Image Credit: Kota News

Kota News: कोटा शहर में एक व्यापारी की तिजोरी से करीब 30 किलो चांदी के आभूषण गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना को लेकर व्यापारिक संगठनों में रोष व्याप्त है और पीड़ित व्यापारी ने न्याय की गुहार लगाई है.

होलसेल व्यापार महासंघ के संभाग अध्यक्ष पंकज बागड़ी के नेतृत्व में रामपुरा व्यापार समिति, सर्राफा बाजार, बोरखेड़ा व्यापार संघ, पुरानी सब्जी मंडी व्यापार संघ, शास्त्री मार्केट व्यापार संघ सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी पीड़ित व्यापारी धर्मेन्द्र कुमार जैन के साथ पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से मिले.

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प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर चोरी हुई लगभग 30 किलो चांदी बरामद कर पीड़ित को वापस दिलाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही व्यापारिक संगठनों ने कोटा पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा जताई.

क्या कहना है पीड़ित का

पीड़ित व्यापारी धर्मेन्द्र कुमार जैन के अनुसार, उनकी और उनके बड़े भाई की एक ही दुकान थी, जिसका संचालन दोनों अलग-अलग व्यापार के रूप में करते थे. बड़े भाई चांदी टंच का काम करते थे, जबकि धर्मेन्द्र जैन चांदी के आभूषणों का कारोबार संभालते थे. दुकान का स्वामित्व किसी कारणवश बड़े भाई के नाम कर दिया गया था, जबकि जीएसटी सहित अन्य दस्तावेज धर्मेन्द्र जैन के नाम पर हैं.

कुछ समय पूर्व बड़े भाई के निधन के बाद उनकी भाभी एवं ससुराल पक्ष द्वारा दुकान पर कब्जे का दबाव बनाया जाने लगा. विवाद बढ़ने पर व्यापारिक संगठनों की मौजूदगी में तिजोरी में रखे माल की गणना की गई, जिसमें लगभग 30 किलो चांदी के आभूषण होना तय हुआ. इसके बाद तिजोरी को पुनः ताला लगाकर न्यायालय का रुख किया गया.

आभूषण, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य सामान गायब
पीड़ित का आरोप है कि इसी दौरान भाभी और उनके परिजनों ने तिजोरी का ताला तोड़ने की कोशिश की. विरोध करने पर मामला मकबरा थाने तक पहुंचा. बाद में न्यायालय के आदेश आने पर जब सभी की मौजूदगी में तिजोरी खोली गई, तो उसमें रखे चांदी के आभूषण, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य सामान गायब मिले.

पीड़ित व्यापारी का कहना है कि मकबरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन रसीद नहीं दी गई. इसके बाद उन्होंने व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर एसपी को शिकायत सौंपी है.

व्यापारिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन किया जाएगा. फिलहाल पीड़ित व्यापारी को पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद जताई है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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