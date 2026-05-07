/कोटा में जयमाला के बाद 'गायब' हुई दुल्हन, दूल्हे ने कहा- 4 लाख लेकर भागे, दुल्हन बोली- दहेज मांगा

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर में एक ऐसी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जो रस्मों के बीच ही 'अखाड़े' में तब्दील हो गई. कोटा के बोरखेड़ा इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जयमाला की रस्म के तुरंत बाद दुल्हन अपने पूरे परिवार के साथ मैरिज गार्डन से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई. अब यह मामला थाने की चौखट तक पहुँच चुका है, जहाँ दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर संगीन आरोप लगाए हैं.

शादी के नाम पर हुई लाखों की ठगी

साकेत आवास निवासी स्वरूप सिंह के बेटे देवेन्द्र सिंह की शादी आदर्श नगर की रहने वाली मुस्कान कंवर से तय हुई थी. दूल्हा पक्ष का दावा है कि लड़की पक्ष की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने मानवता के नाते शादी का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया था.

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दूल्हे के परिवार का आरोप है कि उन्होंने हल्दी, मेहंदी और अन्य रस्मों के आयोजन के लिए दुल्हन पक्ष को करीब 4 लाख रुपये नकद दिए थे. मैरिज गार्डन का खर्च और खान-पान की व्यवस्था भी दूल्हा पक्ष द्वारा ही की गई थी. मंगलवार रात को जैसे ही वरमाला की रस्म पूरी हुई, दुल्हन और उसके परिजन बिना किसी को बताए कीमती सामान और गहनों के साथ गार्डन से रफूचक्कर हो गए. जब दूल्हा पक्ष दुल्हन के घर पहुंचा, तो वहां ताला लटका देख उनके होश उड़ गए. उन्होंने इसे एक सुनियोजित 'लुटेरी दुल्हन' का मामला बताते हुए पुलिस में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है.

ऐन वक्त पर मांगा गया दहेज

पुलिस के पास पहुँचने पर मामले में नया मोड़ तब आया जब दुल्हन पक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. दुल्हन पक्ष का आरोप है कि जयमाला के बाद दूल्हा पक्ष की नीयत बदल गई और उन्होंने अचानक भारी दहेज की मांग शुरू कर दी.

दुल्हन पक्ष के अनुसार, अंतिम पलों में पैसों के दबाव और प्रताड़ना के कारण विवाद इतना बढ़ गया कि उनके पास वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. उन्होंने दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दी है.

पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज पर टिकी नजर

बोरखेड़ा थाना पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों की ओर से परस्पर विरोधी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं. पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच कर रही है. मैरिज गार्डन के सीसीटीवी फुटेज छान रही है ताकि यह पता चल सके कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई और दुल्हन पक्ष किस स्थिति में वहां से निकला. 4 लाख रुपये के दावे की पुष्टि के लिए बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य सबूतों को खंगाला जा रहा है.

फिलहाल, कोटा पुलिस दोनों पक्षों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह वास्तव में ठगी का शिकार बनाने की साजिश थी या फिर दहेज के लालच ने एक बनते हुए रिश्ते को बर्बाद कर दिया.