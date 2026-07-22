/कोटा में 5 साल की बच्ची के सामने फन फैलाकर बैठा था कोबरा, एक चीख से टल गया बड़ा हादसा

Kota News: कोटा शहर के विवेकानंद नगर इलाके में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक खंडहर मकान के भीतर अचानक एक भारी-भरकम कोबरा सांप दिखाई दिया. इस मकान में एक मजदूर अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ रहता है. सांप मकान के अंदर रखे पानी के ड्रम के पीछे जाकर छिप गया, जिससे परिवार के लोगों में दहशत फैल गई.

पानी के ड्रम के पास पहुंची मासूम, सामने दिखा फन फैलाए कोबरा

घटना के दौरान मजदूर की 5 वर्षीय बेटी पानी के ड्रम के पास गई. तभी उसकी नजर वहां छिपे हुए विशालकाय कोबरा पर पड़ी. फन फैलाए सांप को देखते ही बच्ची घबरा गई और जोर-जोर से चीखने लगी. उसकी आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. राहत की बात यह रही कि कोबरा ने बच्ची पर हमला नहीं किया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया.

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स्थानीय लोगों ने किया प्रयास, लेकिन नहीं निकला सांप

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. सभी ने मिलकर सांप को वहां से भगाने का प्रयास किया, लेकिन कोबरा लगातार ड्रम के पीछे छिपा रहा. काफी कोशिशों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली, तो लोगों ने विशेषज्ञ की मदद लेने का निर्णय लिया.



स्नेक कैचर ने सुरक्षित किया रेस्क्यू

स्थानीय लोगों ने तुरंत स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचना दी. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने सावधानी और अनुभव का परिचय देते हुए कड़ी मशक्कत के बाद जहरीले कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया. पूरे अभियान के दौरान आसपास मौजूद लोगों की भीड़ भी मौके पर बनी रही.



सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया कोबरा

रेस्क्यू पूरा होने के बाद स्नेक कैचर गोविंद शर्मा कोबरा को अपने साथ ले गए. बाद में उसे लाडपुरा के सुरक्षित जंगली क्षेत्र में छोड़ दिया गया, ताकि वह प्राकृतिक वातावरण में रह सके. कोबरा के सुरक्षित पकड़े जाने के बाद मजदूर परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. समय रहते रेस्क्यू होने से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया और पूरे इलाके में सामान्य स्थिति बहाल हो गई.