/राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में चुनाव प्रचार बना विवाद का मैदान, महिला कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप

Kota News: कोटा में नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान वार्ड 98 में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच विवाद हो गया. घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है. भाजपा प्रत्याशी अनुसुइया गोस्वामी के अनुसार, उनकी डीजे लगी प्रचार गाड़ी उसी रास्ते से गुजर रही थी, जहां कांग्रेस प्रत्याशी आयुष पारेता की रैली निकल रही थी.

डीजे बंद करने को लेकर बढ़ी कहासुनी

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भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रचार गाड़ी को वापस घुमाने और डीजे बंद करने के लिए कहा. वाहन चालक और प्रचार में शामिल कार्यकर्ताओं ने आवाज कम कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि इसके बाद कांग्रेस समर्थक भड़क गए. भाजपा पक्ष का कहना है कि इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और अभद्रता की गई.

पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

घटना के बाद भाजपा प्रत्याशी अनुसुइया गोस्वामी की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार आयुष पारेता, उनके चाचा विनोद पारेता समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई. शिकायत में महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया गया है.

कांग्रेस ने आरोपों को बताया झूठा

वहीं कांग्रेस पक्ष ने भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताया है. कांग्रेस नेता विनोद पारेता का कहना है कि मौके पर मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी. उनका आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी ने अनपढ़ लोगों को गुमराह कर रिपोर्ट पर अंगूठा लगवाया है. कांग्रेस पक्ष के मुताबिक, शिकायतकर्ताओं ने रिपोर्ट वापस लेने के लिए थाने में आवेदन भी दिया है.

बहस के बाद धक्का-मुक्की का दावा

घटना को लेकर शिकायत देने वाली महिला लक्ष्मी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान डीजे की आवाज कम करने को लेकर बहस शुरू हुई थी. उनके अनुसार, बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और मामला धक्का-मुक्की व हाथापाई तक पहुंच गया.

थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता

घटना के बाद बुधवार रात कांग्रेस कार्यकर्ता दादाबाड़ी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर विरोध जताया. चुनाव प्रचार के दौरान हुए इस विवाद में भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए गए हैं.

दोनों पक्षों के दावों से मामला गरमाया

विवाद के बाद वार्ड 98 का चुनावी माहौल चर्चा में आ गया है. भाजपा पक्ष ने शिकायत के जरिए कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने आरोपों को खारिज किया है. दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच मामला थाने तक पहुंच चुका है और विवाद को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है.