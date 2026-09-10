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राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में चुनाव प्रचार बना विवाद का मैदान, महिला कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप

Kota News: कोटा के वार्ड 98 में चुनाव प्रचार के दौरान BJP और कांग्रेस समर्थकों में डीजे की आवाज को लेकर विवाद हो गया. BJP ने मारपीट व अभद्रता के आरोप लगाए, जबकि कांग्रेस ने आरोपों को झूठा बताया. मामला पुलिस तक पहुंचा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर धरना दिया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Sep 10, 2026, 09:53 AM IST | Updated:Sep 10, 2026, 09:53 AM IST
राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में चुनाव प्रचार बना विवाद का मैदान, महिला कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप
Image Credit: विवाद के बाद धरने पर बैठे लोग.

Kota News: कोटा में नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान वार्ड 98 में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच विवाद हो गया. घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है. भाजपा प्रत्याशी अनुसुइया गोस्वामी के अनुसार, उनकी डीजे लगी प्रचार गाड़ी उसी रास्ते से गुजर रही थी, जहां कांग्रेस प्रत्याशी आयुष पारेता की रैली निकल रही थी.

डीजे बंद करने को लेकर बढ़ी कहासुनी

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भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रचार गाड़ी को वापस घुमाने और डीजे बंद करने के लिए कहा. वाहन चालक और प्रचार में शामिल कार्यकर्ताओं ने आवाज कम कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि इसके बाद कांग्रेस समर्थक भड़क गए. भाजपा पक्ष का कहना है कि इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और अभद्रता की गई.

पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

घटना के बाद भाजपा प्रत्याशी अनुसुइया गोस्वामी की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार आयुष पारेता, उनके चाचा विनोद पारेता समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई. शिकायत में महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया गया है.

कांग्रेस ने आरोपों को बताया झूठा

वहीं कांग्रेस पक्ष ने भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताया है. कांग्रेस नेता विनोद पारेता का कहना है कि मौके पर मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी. उनका आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी ने अनपढ़ लोगों को गुमराह कर रिपोर्ट पर अंगूठा लगवाया है. कांग्रेस पक्ष के मुताबिक, शिकायतकर्ताओं ने रिपोर्ट वापस लेने के लिए थाने में आवेदन भी दिया है.

बहस के बाद धक्का-मुक्की का दावा

घटना को लेकर शिकायत देने वाली महिला लक्ष्मी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान डीजे की आवाज कम करने को लेकर बहस शुरू हुई थी. उनके अनुसार, बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और मामला धक्का-मुक्की व हाथापाई तक पहुंच गया.

थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता

घटना के बाद बुधवार रात कांग्रेस कार्यकर्ता दादाबाड़ी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर विरोध जताया. चुनाव प्रचार के दौरान हुए इस विवाद में भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए गए हैं.

दोनों पक्षों के दावों से मामला गरमाया

विवाद के बाद वार्ड 98 का चुनावी माहौल चर्चा में आ गया है. भाजपा पक्ष ने शिकायत के जरिए कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने आरोपों को खारिज किया है. दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच मामला थाने तक पहुंच चुका है और विवाद को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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