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कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

Kota Weather: कोटा में लगातार तीसरे दिन तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ टूट गए और शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई.

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 21, 2026, 09:14 PM|Updated: Jun 21, 2026, 09:14 PM
कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल
Image Credit: Kota Weather

Kota Weather: राजस्थान के कोटा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. लगातार तीसरे दिन तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ हुई जोरदार बारिश ने शहर का जनजीवन प्रभावित कर दिया. भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पेड़ धराशाई हो गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। वहीं कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए.

बारिश के दौरान तेज आंधी के कारण बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई. शहर के कई इलाकों में करीब एक घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. पहली ही तेज बारिश में सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने से नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई.

हालांकि लगातार तीन दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है. मौसम सुहावना होने से आमजन ने राहत की सांस ली है. दूसरी ओर किसानों के लिए यह बारिश किसी सौगात से कम नहीं है. खेतों में सोयाबीन और उड़द की बुवाई तेजी से चल रही है और पर्याप्त नमी मिलने से किसानों में उत्साह बढ़ गया है.

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलेगा. वहीं किसान आगामी रबी सीजन को लेकर भी बेहतर उत्पादन की उम्मीद जता रहे हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, कोटा संभाग में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. ऐसे में प्रशासन को जलभराव, बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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