/कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

Kota Weather: राजस्थान के कोटा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. लगातार तीसरे दिन तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ हुई जोरदार बारिश ने शहर का जनजीवन प्रभावित कर दिया. भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पेड़ धराशाई हो गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। वहीं कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए.

बारिश के दौरान तेज आंधी के कारण बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई. शहर के कई इलाकों में करीब एक घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. पहली ही तेज बारिश में सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने से नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई.



हालांकि लगातार तीन दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है. मौसम सुहावना होने से आमजन ने राहत की सांस ली है. दूसरी ओर किसानों के लिए यह बारिश किसी सौगात से कम नहीं है. खेतों में सोयाबीन और उड़द की बुवाई तेजी से चल रही है और पर्याप्त नमी मिलने से किसानों में उत्साह बढ़ गया है.



कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलेगा. वहीं किसान आगामी रबी सीजन को लेकर भी बेहतर उत्पादन की उम्मीद जता रहे हैं.



मौसम विभाग के अनुसार, कोटा संभाग में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. ऐसे में प्रशासन को जलभराव, बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!