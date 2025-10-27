Kota Weather Update: कोटा में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

Kota Weather Update, 27 October: राजस्थान में मौसम अगले कुछ दिनों में बड़ा बदलाव लेने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 26 अक्टूबर से सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में असर दिखाएगा. खास तौर पर कोटा में छठ पर्व के दौरान भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की गई है. हल्की से भारी बारिश का अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया है, जिसके चलते तापमान में कमी और सर्दी बढ़ने की संभावना है. कोटा में बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है, जिसके लिए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कोटा में मौसम का हाल

पिछले 24 घंटों में कोटा में सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बनाया, जबकि दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हुई. मौसम विभाग के अनुसार, कोटा में न्यूनतम तापमान 15.2°C और अधिकतम तापमान 34.8°C दर्ज किया गया. पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से नमी के प्रभाव से अगले 48 घंटों में कोटा सहित आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान छठ पूजा के लिए घाटों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रभाव और सावधानियां

भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर कोटा में निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बढ़ गई है. शहर के कई हिस्सों जैसे रावतभाटा रोड, साकेतपुरा और नयापुरा में पहले भी बारिश के कारण जलभराव की समस्या देखी गई है. नगर निगम ने जल निकासी के लिए टीमें तैनात की हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों ने स्थायी समाधान की मांग की है. मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है. एक स्थानीय निवासी ने कहा, "छठ पूजा के लिए घाटों पर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बारिश के कारण परेशानी हो सकती है."

प्रदेश में तापमान की स्थिति

राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम में विविधता देखी गई. नगौर में सबसे कम तापमान 12.7°C दर्ज हुआ, जबकि बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37.1°C रहा. कोटा में बारिश के बाद तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट की उम्मीद है, जिससे सर्दी का अहसास बढ़ेगा. मौसम विभाग ने किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि रबी फसलों को नुकसान से बचाया जा सके.