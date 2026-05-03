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Kota Weather Update: कोटा संभाग में बस कुछ देर में पलटी मारने वाला है मौसम! आंधी और गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Kota Weather Update: मौसम विभाग ने कोटा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में अगले तीन घंटों के दौरान मेघ गर्जन, तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटा) और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 03, 2026, 08:26 AM|Updated: May 03, 2026, 08:26 AM
Kota Weather Update: कोटा संभाग में बस कुछ देर में पलटी मारने वाला है मौसम! आंधी और गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल
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Kota Mausam Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने शनिवार 3 मई 2026 को कोटा संभाग के लिए येलो मौसम चेतावनी जारी की है. नाउकास्ट वेदर वार्निंग-03 के तहत कोटा, बारां और आस-पास के जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटा) और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.


मौसम विभाग के अनुसार, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के कुछ हिस्सों में अचानक तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी करते हुए आमजन, किसानों और यातायात विभाग को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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कोटा संभाग में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप जारी था, लेकिन अब प्री-मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण-पूर्वी हवाओं के प्रभाव से नमी बढ़ने के कारण मेघ गर्जन वाली वर्षा की गतिविधियां बढ़ रही हैं.


तेज हवाओं के कारण कच्ची छतें, बिजली के खंभे और छोटे पेड़ उखड़ने का खतरा है. खेतों में खड़ी फसलों और बागवानी को भी नुकसान पहुंच सकता है. कोटा, बारां और बूंदी जैसे जिलों में किसानों को खेतों में कार्य करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. साथ ही खुले में घूमने वाले लोगों, दोपहिया वाहन चालकों और मजदूरों को भी सतर्क रहना चाहिए.


जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है. कोटा, बारां और बूंदी जिले में एनडीआरएफ और SDRF की टीमें तैयार रखी गई हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी किसी भी आपात स्थिति में संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें.


मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में ऐसी गतिविधियां जारी रह सकती हैं. कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी दर्ज की जा सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है.राजस्थान के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य बना हुआ है. पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आदि जिलों में अभी कोई विशेष चेतावनी नहीं है.


सावधानियां
बिजली गिरने की आशंका में खुले में न रहें.
पेड़ों के नीचे या खंभों के पास खड़े न हों.
ड्राइविंग के दौरान सावधानी बरतें.
किसान भाई अपनी फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखें.


IMD जयपुर केंद्र लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है. नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचना का ही अनुसरण करें.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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