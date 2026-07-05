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कोटा में मानसून की दमदार दस्तक, बारिश से खिल उठे खेत-खलिहान, किसानों में बढ़ा उत्साह

Kota Monsoon update: कोटा में रविवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली, जबकि अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और पूरे शहर में सुहावना मौसम बना रहा.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 05, 2026, 11:18 AM|Updated: Jul 05, 2026, 11:18 AM
कोटा में मानसून की दमदार दस्तक, बारिश से खिल उठे खेत-खलिहान, किसानों में बढ़ा उत्साह
Image Credit: Kota Weather Update:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota Weather Update: कोटा जिले में रविवार सुबह मानसून ने जोरदार दस्तक दी. सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को तरबतर कर दिया. लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को आखिरकार राहत मिली. बारिश शुरू होते ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई. ठंडी हवाओं और लगातार बरसते पानी ने लोगों को सुकून का एहसास कराया.


गर्मी और उमस से मिली बड़ी राहत

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पिछले कई दिनों से कोटा और आसपास के क्षेत्रों में तेज धूप और उमस भरे मौसम के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा था. सुबह हुई बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई और मौसम काफी सुहावना हो गया. लोग घरों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेते दिखाई दिए. पार्कों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम का लुत्फ उठाने वालों की भीड़ देखने को मिली. बारिश ने न केवल तापमान कम किया बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी सुधार महसूस किया गया.


किसानों के लिए राहत भरी बारिश

इस बारिश ने किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटा दी है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार समय पर हुई यह वर्षा खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक मानी जा रही है. खेतों में पर्याप्त नमी आने से बुवाई के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है. ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश होती रही तो इस बार अच्छी पैदावार की संभावना बढ़ जाएगी. बारिश से सूखी पड़ी कृषि भूमि को नई ऊर्जा मिली है, जिससे खेती-किसानी की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है.


शहर में मौसम हुआ सुहावना

बारिश के बाद पूरे कोटा शहर का मौसम खुशनुमा हो गया. बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई. कई इलाकों में बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद लिया, जबकि चाय और गर्म पकौड़ों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली. मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी दोनों दिखाई दी.


आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद

मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए लोगों को उम्मीद है कि मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. लगातार वर्षा होने से जलाशयों में पानी की आवक बढ़ेगी, भूजल स्तर में सुधार होगा और किसानों के साथ-साथ आमजन को भी इसका लाभ मिलेगा. फिलहाल कोटा में हुई इस पहली जोरदार बारिश ने गर्मी से राहत देने के साथ मानसून के अच्छे सीजन की उम्मीद भी जगा दी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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