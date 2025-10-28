Zee Rajasthan
Kota Weather Update: कोटा में मौसम का बिगड़ा मिजाज, झमाझम बारिश से कृषि मंडी में भीगा माल

Kota Weather Update: राजस्थान में कोटा जिले के मोईकलां और आस-पास के क्षेत्रों में लगातार बरसात से खेतों में रखी गेहूं की फसल पूरी तरह भीग गई है. कई जगहों पर खेतों में पानी भर जाने से कटाई के बाद सुखाने रखी गेहूं की बोरियां खराब हो गईं. किसानों का कहना है कि पहले ही मंडियों में भाव कमजोर चल रहे थे, अब फसल भीगने से गुणवत्ता गिरने के कारण उन्हें उचित मूल्य मिलना मुश्किल हो गया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 28, 2025, 01:18 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 01:18 PM IST

Kota Weather Update: कोटा में मौसम का बिगड़ा मिजाज, झमाझम बारिश से कृषि मंडी में भीगा माल

Kota Weather Update: मोंथा तूफान का असर अब राजस्थान के कोटा के हाड़ौती क्षेत्र में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. बीते लगभग 40 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. खेतों में कटी पड़ी फसलों पर पानी भरने से भारी नुकसान की स्थिति बन गई है. खासकर कोटा, बूंदी और बारां जिले के ग्रामीण इलाकों में बारिश ने खेती-किसानी की पूरी तस्वीर बदल दी है.

कोटा जिले के मोईकलां और आस-पास के क्षेत्रों में लगातार बरसात से खेतों में रखी गेहूं की फसल पूरी तरह भीग गई है. कई जगहों पर खेतों में पानी भर जाने से कटाई के बाद सुखाने रखी गेहूं की बोरियां खराब हो गईं. किसानों का कहना है कि पहले ही मंडियों में भाव कमजोर चल रहे थे, अब फसल भीगने से गुणवत्ता गिरने के कारण उन्हें उचित मूल्य मिलना मुश्किल हो गया है.

गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना
मौसम विभाग ने क्षेत्र में अभी अगले 24 घंटे तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार, मोंथा तूफान के असर से नमी भरी हवाएं दक्षिण राजस्थान के इलाकों में सक्रिय हैं, जिसके चलते कोटा और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा. साथ ही, कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

सरसों की पौध लगातार नमी के कारण पीली पड़ने लगी
किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता अब सरसों की फसल को लेकर है. खेतों में अंकुरित हो चुकी सरसों की पौध लगातार नमी के कारण पीली पड़ने लगी है. अगर बारिश का दौर और लंबा खिंच गया, तो जड़ों में गलन की समस्या बढ़ सकती है, जिससे उपज में भारी गिरावट आ सकती है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम के हालात सुधरने जरूरी हैं, वरना सरसों की फसल में 25 से 30 प्रतिशत तक नुकसान संभव है.


मोईकलां क्षेत्र के किसान रामलाल मीणा बताते हैं कि धान की फसल की कटाई के बाद खेतों में सुखाने रखी थी लेकिन लगातार हो रही बारिश ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया. अब अगर धूप नहीं निकली, तो पूरी फसल सड़ जाएगी.

लगातार हो रही बरसात ने जहां एक ओर तापमान में गिरावट लाकर सर्दी का अहसास बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं. फिलहाल सभी की निगाहें मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या नुकसान और बढ़ेगा.

लगातार हो रही बरसात ने जहां एक ओर तापमान में गिरावट लाकर सर्दी का अहसास बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं. फिलहाल सभी की निगाहें मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या नुकसान और बढ़ेगा.

