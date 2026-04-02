कोटा में आंधी और बारिश काटेंगे उधम! ओलावृष्टि की संभावना के बीच अलर्ट जारी

Kota Weather Update: कोटा संभाग में 2 अप्रैल 2026 को तेज मेघगर्जन और 40-50 किमी/घंटा की आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई. कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना. किसानों को फसल व अनाज सुरक्षित रखने की चेतावनी, शाम तक मौसम ठंडा और आंशिक बादलों से ढका रहा.
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Kota Weather News: कोटा संभाग में आज 2 अप्रैल 2026 को मौसम काफी बदलते स्वरूप के साथ रहा. दोपहर बाद संभाग के अधिकांश जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई. जयपुर मेट्रोलॉजिकल सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना रही.
विशेष रूप से आज दोपहर बाद कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई. कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बादल गरजते नजर आए, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में मौसम काफी ठंडा और उमस भरा महसूस हुआ. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि लोगों को तेज हवाओं और अचानक बारिश से सतर्क रहने की आवश्यकता है.
इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई. हालांकि, संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य रही और कोई बड़ा नुकसान की खबर नहीं आई. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मौसम का अस्थायी बदलाव है और आगामी कुछ दिनों में तापमान में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा.
कोटा संभाग के किसानों को मौसम विभाग की ओर से विशेष सलाह दी गई है कि खुले खेतों में पके फसलें और धान मंडियों में रखे अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखें. ओलावृष्टि या तेज हवाओं से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतें. खेतों में पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उन्हें तेज हवा या बारिश से बचाया जाए.
राजस्थान के मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल को संभाग में तेज मेघगर्जन और आंधी की संभावना जताई है. इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में हल्की-फुल्की बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से सलाह दी है कि इन दो दिनों में यात्रा और बाहरी गतिविधियों में सतर्कता बरतें.
शहरों में शाम के समय मौसम ठंडा और आंशिक रूप से बादलों से ढका रहा. कोटा शहर के विभिन्न इलाकों में तेज हवा के झोंके महसूस किए गए, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई. लोगों ने अचानक बदलते मौसम को लेकर अपने घरों और दुकानें सुरक्षित रखीं.
अंततः, कोटा संभाग का आज का मौसम अलर्ट और सतर्कता के बीच शांतिपूर्ण रहा. तेज हवाओं, मेघगर्जन और हल्की बारिश के बावजूद लोग अपने कामकाज में सामान्य रूप से लगे रहे. मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में राज्य में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है, लेकिन छोटे-छोटे बारिश और तेज हवा के अवसर बने रहेंगे.
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