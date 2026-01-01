Zee Rajasthan
Kota Weather Update: नए साल पर रिमझिम बारिश से भीग रहा कोटा, कड़कड़ाती ठंड ने किया बेहाल, जानें आगामी दिनों का हाल

Kota Weather Update: राजस्थान के कोटा जिले में नए साल पर ठंडी हवाओं के साथ बारिश का शुरू हुआ दौर जारी है. बारिश के साथ ठंड बढ़ने लगी है. मध्यम गति के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं. मौसम विभाग ने पूर्व में अलर्ट जारी किया हुआ था. मोईकलां में हल्की फव्वारों के साथ बारिश की दस्तक हुई. मुख्य बस स्टैंड पर भी अन्य दिनों की तुलना में लोगों की आवाजाही कम है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 01, 2026, 12:43 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 12:43 PM IST

Kota Weather Update: नए साल पर रिमझिम बारिश से भीग रहा कोटा, कड़कड़ाती ठंड ने किया बेहाल, जानें आगामी दिनों का हाल

Kota Weather Update: पहली सुबह कोटा शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. सुबह से ही ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगा. बारिश के साथ ठंड में इजाफा दर्ज किया गया और जनजीवन पर इसका साफ असर दिखाई दिया.

कोटा जिले के सांगोद, इटावा सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होती रही. ठंडी हवाएं मध्यम गति से चलती रहीं, जिससे सुबह-सुबह लोगों को धूजणी छूटती नजर आई. मौसम विभाग की ओर से पहले ही बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, जो नववर्ष के पहले दिन सही साबित हुआ. प्रकृति ने मानो मावठ के साथ नए साल का स्वागत किया हो.

सांगोद में सुबह ने किया लोगों को परेशान

सांगोद क्षेत्र में नए साल की पहली सुबह मौसम ने लोगों को चौंका दिया. ठंडी हवा के साथ हल्की बारिश शुरू होते ही सड़कों पर आवाजाही कम हो गई. मोईकलां क्षेत्र में हल्की फुहारों के साथ बारिश दर्ज की गई. सांगोद के मुख्य बस स्टैंड पर भी अन्य दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या कम नजर आई. ठंड और बारिश के कारण लोग घरों में ही दुबके रहे. मेगा हाईवे पर भी दुपहिया वाहनों की आवाजाही लगभग नदारद दिखाई दी, जबकि चार पहिया वाहन भी धीमी गति से चलते नजर आए.

सर्दी के तेवर और तीखे हो गए

इटावा क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ रहा. सुबह से ही हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. रिमझिम बारिश के चलते सर्दी के तेवर और तीखे हो गए. ठंड बढ़ने से लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी चहल-पहल कम देखने को मिली.

इस वर्ष की पहली मावठ किसानों के लिए राहत भरी मानी जा रही है. जानकारों के अनुसार यह बारिश खेतों में खड़ी गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी. मावठ से मिट्टी में नमी बढ़ेगी, जिससे फसलों की बढ़वार बेहतर होने की उम्मीद है. किसानों के चेहरे पर इस बारिश को लेकर संतोष नजर आया.

ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है. नववर्ष 2026 की शुरुआत कोटा अंचल में ठंडी हवाओं और मावठ के साथ हुई, जिसने मौसम को पूरी तरह बदल दिया.

