/Kota Crime: दोस्त को लेने गया था अयान, सिर पर कर दिया वार, जानें क्या है मामला

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Rajasthan Crime News: कोटा में युवक पर हमले का मामला सामने आया है. घटना घोसी मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां 20 वर्षीय अयान अपने दोस्त को लेने स्कूटी से पहुंचा था. अयान वल्लभबाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, वह अपने दोस्त को साथ ले जाने के लिए घोसी मोहल्ले गया था. इसी दौरान वहां उसका सामना सद्दाम अब्बासी से हुआ.
सिर पर बड़ी पट्टी से किया हमला
आरोप है कि इसी दौरान सद्दाम अब्बासी ने अयान के सिर पर पत्थर की बड़ी पट्टी से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने सिर पर तेज वार किया. चोट लगने के बाद अयान मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. अचानक हुए हमले से आसपास मौजूद लोगों और अयान के दोस्तों में भी हड़कंप मच गया.
दोस्तों ने पहुंचाया एमबीएस अस्पताल
हमले के बाद अयान के दोस्तों ने उसे तुरंत संभाला और इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसके सिर में आई चोटों का इलाज शुरू किया. फिलहाल अयान का उपचार जारी बताया जा रहा है. सिर पर गंभीर वार होने के कारण घटना को लेकर परिजन और दोस्त चिंतित हैं.
हमले की वजह अभी साफ नहीं
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अयान और आरोपी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस हमले के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी और घायल युवक के बीच पहले से कोई विवाद था या घटना अचानक हुई.
पुलिस जांच में जुटी
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस हमले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर घटना की पूरी जानकारी जुटा रही है. जांच के बाद ही हमले की सही वजह और घटनाक्रम सामने आ सकेगा. फिलहाल अयान का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है.