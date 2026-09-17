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Kota Crime: दोस्त को लेने गया था अयान, सिर पर कर दिया वार, जानें क्या है मामला

Kota Crime: कोटा के घोसी मोहल्ले में 20 वर्षीय अयान पर पत्थर की पट्टी से हमला करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि सद्दाम अब्बासी ने अयान के सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया. दोस्तों ने उसे एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस हमले की वजह की जांच कर रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 17, 2026, 02:28 PM IST | Updated:Sep 17, 2026, 02:28 PM IST
Kota Crime: दोस्त को लेने गया था अयान, सिर पर कर दिया वार, जानें क्या है मामला
Image Credit: Kota Crime

Rajasthan Crime News: कोटा में युवक पर हमले का मामला सामने आया है. घटना घोसी मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां 20 वर्षीय अयान अपने दोस्त को लेने स्कूटी से पहुंचा था. अयान वल्लभबाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, वह अपने दोस्त को साथ ले जाने के लिए घोसी मोहल्ले गया था. इसी दौरान वहां उसका सामना सद्दाम अब्बासी से हुआ.

सिर पर बड़ी पट्टी से किया हमला

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आरोप है कि इसी दौरान सद्दाम अब्बासी ने अयान के सिर पर पत्थर की बड़ी पट्टी से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने सिर पर तेज वार किया. चोट लगने के बाद अयान मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. अचानक हुए हमले से आसपास मौजूद लोगों और अयान के दोस्तों में भी हड़कंप मच गया.

दोस्तों ने पहुंचाया एमबीएस अस्पताल

हमले के बाद अयान के दोस्तों ने उसे तुरंत संभाला और इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसके सिर में आई चोटों का इलाज शुरू किया. फिलहाल अयान का उपचार जारी बताया जा रहा है. सिर पर गंभीर वार होने के कारण घटना को लेकर परिजन और दोस्त चिंतित हैं.

हमले की वजह अभी साफ नहीं

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अयान और आरोपी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस हमले के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी और घायल युवक के बीच पहले से कोई विवाद था या घटना अचानक हुई.

पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस हमले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर घटना की पूरी जानकारी जुटा रही है. जांच के बाद ही हमले की सही वजह और घटनाक्रम सामने आ सकेगा. फिलहाल अयान का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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