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Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

कोटा जिले के सांगोद कस्बे में सोमवार सुबह थकाजी मंदिर परिसर के पास 20 वर्षीय शुभम सुमन का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 20, 2026, 01:55 PM|Updated: Jul 20, 2026, 01:55 PM
Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव
Image Credit: Kota NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद कस्बा क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब थकाजी मंदिर परिसर में एक 20 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही सांगोद थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में रखवाया.

मृतक की पहचान सांगोद निवासी शुभम सुमन (20) पुत्र भवानी शंकर सुमन के रूप में हुई है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.

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सीसीटीवी फुटेज से खुला हत्या का राज
जानकारी के अनुसार, पुलिस को घटना के संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं. फुटेज में मृतक शुभम रात करीब 11 बजे एक अन्य युवक के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके साथ ही एक अन्य वीडियो में उक्त युवक, शुभम के शव को घसीटता और उसके साथ मारपीट करता हुआ भी नजर आ रहा है. इसी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को डिटेन (हिरासत में) किया.

मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस
सांगोद थानाधिकारी पवन मीणा ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. थानाधिकारी ने पुष्टि की कि शव मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के कारणों का खुलासा हो सकें.

गौरतलब है कि पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि एक युवक का शव बिना कपड़ों के सड़क किनारे पड़ा हुआ. प्रारंभिक जांच में उसके शरीर और सिर पर चोट के निशान पाए गए. लोगों से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर था.


सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी. पुलिस के अनुसार, युवक के सिर पर पत्थर जैसी किसी भारी वस्तु से चोट लगने के निशान मिले थे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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